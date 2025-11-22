< sekcia Slovensko
Fico:Na ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa nič nemení
Vyjadril sa aj k Petrovi Kmecovi (Hlas-SD), ktorého premiér navrhol odvolať z postu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. novembra (TASR) - Na úrovni ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nič nemení. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti. Reagoval tak na návrh zákona, ktorý v sobotu schválila vláda. Zriadiť sa ním má nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
„Len navrhujeme zmeniť štruktúru úradu a pridať mu ďalšie kompetencie v oblasti ochrany obetí trestných činov,“ skonštatoval Fico s tým, že sobotné rokovanie vládneho kabinetu bolo preto, lebo potrebujú do parlamentu v utorok (25. 11.) dostať ešte isté návrhy zákonov. „Ja tu v pondelok (24. 11.) nebudem fyzicky prítomný,“ oznámil premiér. Ako spresnil, "na otočku" odlieta do Angoly na samit Európska únia - Afrika. V utorok už bude späť v Bratislave.
Fico vo videu vyhlásil, že cíti nervozitu koaličných partnerov. „Snažím sa tejto nervozite v Hlase a Slovenskej národnej strane porozumieť...,“ uviedol. Pasivita v politickom súboji s opozíciou, ako tvrdí, koalíciu zbytočne oslabuje. Vládna koalícia podľa premiéra ako celok nevyužila ani 17. november na "prefackanie opozície".
Vyjadril sa aj k Petrovi Kmecovi (Hlas-SD), ktorého premiér navrhol odvolať z postu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Kmecovu demisiu tento týždeň prijal prezident SR Peter Pellegrini. „Nie som žiadny politický mäsiar. Pred každým vážnym personálnym rozhodnutím si preverujem fakty, nekonám na báze mediálneho tlaku alebo bubliny, alebo preto, aby som niekoho uspokojil,“ deklaroval Fico. Takto to podľa svojich slov urobí aj pri Miroslavovi Lajčákovi, o ktorom padne rozhodnutie, či skončí na poste poradcu predsedu vlády, v stredu (26. 11.).
V súvislosti s procesom infringementu Európskej komisie voči Slovensku pre novelu Ústavy SR zopakoval, že žiadny kompromis neprichádza do úvahy. „Zmena ústavy v hodnotových témach je podmienkou prežitia Slovenska v náročnej geopolitickej situácii,“ povedal Fico. Za vynikajúcu správu označil, že sa mierovým plánom pre vojnu na Ukrajine z dielne amerického prezidenta Donalda Trumpa všetci zainteresovaní vážne zaoberajú. „Ja som ho už osobne podporil včera, dnes som na rokovaní vlády predložil obdobný návrh uznesenia, ktorý bol schválený,“ doplnil premiér.
Avizoval, že v stredu (26. 11.) bude v Prešovskom kraji výjazdové rokovanie vlády SR pre okresy Svidník, Stropkov a Medzilaborce. „Máme pripravených asi 50 úloh pre ministrov, ako aj finančné krytie pre mnohé projekty v mestách a obciach týchto okresov,“ priblížil. Zároveň sa poďakoval za prácu Jane Vaľovej (Smer-SD), ktorá sa vzdala mandátu poslankyne Národnej rady SR. "Žiaľ, z vážnych osobných dôvodov sa musela rozhodnúť prerušiť politickú dráhu," podotkol Fico.
„Len navrhujeme zmeniť štruktúru úradu a pridať mu ďalšie kompetencie v oblasti ochrany obetí trestných činov,“ skonštatoval Fico s tým, že sobotné rokovanie vládneho kabinetu bolo preto, lebo potrebujú do parlamentu v utorok (25. 11.) dostať ešte isté návrhy zákonov. „Ja tu v pondelok (24. 11.) nebudem fyzicky prítomný,“ oznámil premiér. Ako spresnil, "na otočku" odlieta do Angoly na samit Európska únia - Afrika. V utorok už bude späť v Bratislave.
Fico vo videu vyhlásil, že cíti nervozitu koaličných partnerov. „Snažím sa tejto nervozite v Hlase a Slovenskej národnej strane porozumieť...,“ uviedol. Pasivita v politickom súboji s opozíciou, ako tvrdí, koalíciu zbytočne oslabuje. Vládna koalícia podľa premiéra ako celok nevyužila ani 17. november na "prefackanie opozície".
Vyjadril sa aj k Petrovi Kmecovi (Hlas-SD), ktorého premiér navrhol odvolať z postu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Kmecovu demisiu tento týždeň prijal prezident SR Peter Pellegrini. „Nie som žiadny politický mäsiar. Pred každým vážnym personálnym rozhodnutím si preverujem fakty, nekonám na báze mediálneho tlaku alebo bubliny, alebo preto, aby som niekoho uspokojil,“ deklaroval Fico. Takto to podľa svojich slov urobí aj pri Miroslavovi Lajčákovi, o ktorom padne rozhodnutie, či skončí na poste poradcu predsedu vlády, v stredu (26. 11.).
V súvislosti s procesom infringementu Európskej komisie voči Slovensku pre novelu Ústavy SR zopakoval, že žiadny kompromis neprichádza do úvahy. „Zmena ústavy v hodnotových témach je podmienkou prežitia Slovenska v náročnej geopolitickej situácii,“ povedal Fico. Za vynikajúcu správu označil, že sa mierovým plánom pre vojnu na Ukrajine z dielne amerického prezidenta Donalda Trumpa všetci zainteresovaní vážne zaoberajú. „Ja som ho už osobne podporil včera, dnes som na rokovaní vlády predložil obdobný návrh uznesenia, ktorý bol schválený,“ doplnil premiér.
Avizoval, že v stredu (26. 11.) bude v Prešovskom kraji výjazdové rokovanie vlády SR pre okresy Svidník, Stropkov a Medzilaborce. „Máme pripravených asi 50 úloh pre ministrov, ako aj finančné krytie pre mnohé projekty v mestách a obciach týchto okresov,“ priblížil. Zároveň sa poďakoval za prácu Jane Vaľovej (Smer-SD), ktorá sa vzdala mandátu poslankyne Národnej rady SR. "Žiaľ, z vážnych osobných dôvodov sa musela rozhodnúť prerušiť politickú dráhu," podotkol Fico.