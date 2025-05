Fico:Nastal obrovský rozmach obranného priemyslu a výroby munície v SR

Bratislava 29. mája (TASR) - V poslednom období nastal na Slovensku podľa premiéra Roberta Fica obrovský rozmach obranného priemyslu a výroby munície. Predseda vlády SR po štvrtkovom stretnutí s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (obaja Smer-SD) skonštatoval, že ministerstvo doteraz splnilo ciele, ktoré má v programovom vyhlásení vlády (PVV), na 75 percent.



„Nastal obrovský rozmach výroby munície na Slovensku a obranného priemyslu ako takého,“ zdôraznil premiér. Je podľa neho dôležité, aby sa na Slovensku vyrábala nielen munícia, ale aj ďalšie produkty, ktoré armáda potrebuje. „Podpora domácej sebestačnosti nastáva a ministerstvo v nej pokračuje,“ doplnil. V tejto súvislosti poukázal aj na pozitívny vplyv na hrubý domáci produkt (HDP).



Do slovenskej armády začalo podľa jeho slov prichádzať viac vojakov ako z nej odchádza. „Je to jasný nepomer. Ráta sa, že v roku 2025 by to mohlo byť 1800 vojakov, ktorí by mali prísť, a len 600 by malo odísť. Minulosť bola iná,“ zdôraznil premiér. Ocenil tiež prístup ministerstva k mzdám vojakov, príspevkom a ďalším motivačným prvkom. Za splnenú úlohu považuje aj budovanie kvalitnej infraštruktúry pre vojakov.



Zopakoval, že Slovensko už nedaruje Ukrajine žiadne zbrane. „Sme krajina, ktorá pomáha inak Ukrajine v ťažkej situácii. (...) Na komerčnej báze nemáme problém spolupracovať s nikým,“ doplnil. Ministerstvo obrany podľa premiéra urobilo aj všetky potrebné kroky, pokiaľ ide o ochranu vzdušného priestoru. V budúcnosti sa podľa jeho slov uvažuje nad rozšírením počtu stíhačiek. Od augusta sa budú postupne podľa Kaliňáka zapájať stíhačky do ochrany vzdušného priestoru. Ozbrojené sily by mali prebrať úplnú kontrolu nad ochranou slovenského neba od začiatku roka 2026. Premiér hovoril tiež o spolupráci s izraelskou spoločnosťou v súvislosti so systémom protivzdušnej obrany. Jednotlivé komponenty by mali prichádzať od roku 2026.



„Budeme tlačiť a presviedčať našich partnerov v Severoatlantickej aliancii (NATO), že prípadné navyšovanie výdavkov na obranu by malo byť spojené aj s financovaním projektov, ktoré nazývame projekty duálneho určenia,“ povedal Fico. Okrem nemocníc by mohlo ísť o cestnú infraštruktúru, mosty a možno aj školstvo. Poukázal na projekty troch nemocníc, v ktorých zohráva rezort obrany dôležitú úlohu. Ministerstvo si preto podľa jeho slov okrem zabezpečovania obranyschopnosti SR a plnenia záväzkov v NATO plní aj ďalšie úlohy.



Premiér okrem iného vyzdvihol na štvrtkovej tlačovej konferencii aj schválené legislatívne zmeny v aktívnych zálohách či možnosť zriadenia Žandárskeho zboru. Hovoril aj o úspešnom ušetrení finančných prostriedkov prehodnotením zmlúv z minulosti. Ministerstvo obrany pracuje aj na rozvoji ženijného vojska pre potreby domáceho krízového manažmentu.



Plány ministerstva smerom do budúcnosti spočívajú okrem iného aj vo vybudovaní novej brigádnej základne Veľké Ozorovce a Mokraď, v projekte hlavného bojového tanku či rozvoji delostrelectva a raketového vojska. „Zatiaľ sme sa nepridali k ostatným krajinám, ktoré nakupujú bojový tank Leopard 2A8. Myslíme si, že je potrebné hľadať ešte efektívnejšiu verziu. Ten tank je veľmi dobrý, o tom nikto nepochybuje, ale jeho cenová relácia je v tomto čase a ekonomickej konsolidácii extrémne veľká,“ povedal Kaliňák. Spomenul aj kroky súvisiace s budovaním skladov na základné potraviny s možnosťou ich výdaja.