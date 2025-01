Fico:Návšteva PS v Kyjeve potvrdzuje,že slepo stoja na strane Ukrajiny

Bratislava 17. januára (TASR) - Návšteva predstaviteľov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) v Kyjeve potvrdzuje, že slepo a nekriticky stoja na ukrajinskej strane a uprednostňujú ukrajinské záujmy pred záujmami slovenskými. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD). Piatkovú návštevu označil za stranícku.



"Predstavitelia PS akosi zabudli vo svojich správach z Kyjeva dodať, že prezidentovi Zelenskému sľúbili v prípade uchopenia vládnej moci podporu členstva Ukrajiny v NATO a prítomnosť slovenských vojakov na území Ukrajiny ako súčasti západných ozbrojených síl namierených proti Rusku. Jedno aj druhé je v príkrom rozpore s národno-štátnymi záujmami Slovenska," uvádza Fico vo vyjadrení, ktoré TASR poskytol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



Predseda PS Michal Šimečka navštívil v piatok Kyjev spolu s viacerými opozičnými politikmi zo strany PS. Okrem Šimečku, Ivana Korčoka a Tomáša Valášeka sú súčasťou delegácie aj poslankyne Beáta Jurík a Lucia Plaváková. Šimečka sa počas návštevy stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šimečka uviedol, že ukrajinský prezident má záujem o dobré vzťahy a spoluprácu.



Fico vo štvrtok (16. 1.) potvrdil, že v súčasnosti hľadajú iný termín na stretnutie so Zelenským. Fico ukrajinskému prezidentovi pôvodne navrhol spoločné rokovanie na území SR v blízkosti štátnych hraníc s Ukrajinou. Témou mala byť situácia okolo tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu a bilaterálne vzťahy. Zelenskyj v krátkom vyhlásení na sociálnej sieti s rokovaním súhlasil a Fica pozval na piatok do Kyjeva.