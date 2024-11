Fico:Pripravme sa i na iné možnosti vývoja ako voľby v riadnom termíne

Bratislava 17. novembra (TASR) - Predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico si želá, aby vládna koalícia vydržala štyri roky. Považuje však za potrebné pripravovať sa aj na iné alternatívy politického vývoja, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027. Zároveň odmieta udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania. Fico to odkázal každému, kto má na koalíciu nereálne požiadavky. Vyhlásil to počas slávnostného snemu pri príležitosti 25. výročia vzniku Smeru-SD.



Fico považuje za tradíciu strany Smer-SD, že dotiahla všetky svoje vlády do konca. Dodal, že jeho vláda pracuje v náročnom koaličnom prostredí s tesnou väčšinou. "Buďme veľkí realisti a pripravujme sa aj na iné alternatívy politického vývoja na Slovensku, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027," vyhlásil v príhovore. Podľa Fica záleží na troch koaličných lídroch, či vláda vydrží do roku 2027.



Šéf Smeru-SD tiež vyhlásil, že jeho strana je a mieni byť stabilizujúcim prvkom vo vládnej koalícii. Zdôraznil, že politické vydieranie nemôže byť nástrojom fungovania vlády. "Ako predseda vlády a predseda Smeru-SD principiálne odmietam udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania," skonštatoval.