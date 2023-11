Fico:Pripravuje sa telefonát so Šmyhaľom, má byť o odmínovaní a pomoci

Praha 24. novembra (TASR) - Pripravuje sa telefonický rozhovor slovenského premiéra Roberta Fica s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Oznámil to sám predseda slovenskej vlády v piatok po rokovaní s českým premiérom Petrom Fialom v Prahe. So šéfom ukrajinského kabinetu chce Fico hovoriť o projekte odmínovania a o tom, akú humanitárnu pomoc Ukrajina potrebuje. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



"My potrebujeme zadefinovať, čo Ukrajina potrebuje na zimu a v čom jej môžeme pomôcť. Hovoríme o prenosných generátoroch na výrobu tepla, hovoríme o projekte odmínovania Ukrajiny ako takej... Humanitárne, civilne sme pripravení Ukrajine pomáhať a aj jej pomáhame," povedal Fico.







Ľudia na Slovensku boli podľa jeho slov prví, ktorí pomohli utečencom z Ukrajiny po vypuknutí vojny. Mnoho z nich v SR zostalo, ešte viac ich je podľa neho v Česku. "V tomto sa nič nemení, len rešpektujte..., že nechceme posielať zbrane na Ukrajinu," dodal.



Zopakoval postoj novej vlády, že neverí na vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. Podľa jeho slov je zamrznutý a môže trvať až do roku 2030 a nefunguje ani sankčná politika proti Rusku. "Za týchto okolností my presadzujeme myšlienku: je lepšie desať rokov rokovať v mieri alebo pri prerušených bojových operáciách ako desať rokov bez akéhokoľvek výsledku ísť k rokovaciemu stolu, keď zistíme, že ďalších 500-600 tisíc ľudí je mŕtvych," povedal Fico. Dodal však, že rešpektuje postoj ČR a akéhokoľvek štátu, ktorý sa rozhodne pomáhať Ukrajine vojensky.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)