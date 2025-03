Fico:Zvolenie Rašiho je zavŕšením náročnej cesty stabilizácie koalície

Bratislava 26. marca (TASR) - Zvolenie Richarda Rašiho (Hlas-SD) za predsedu Národnej rady (NR) SR je zavŕšením náročnej cesty vedúcej k stabilizácii vládnej koalície. Zvolenie šéfa parlamentu 79 hlasmi zároveň znamená, že vládna koalícia sa vracia do pôvodných koľají. Uviedol to po vyhlásení výsledkov stredajšej voľby na tlačovej konferencii predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).



„Pán predseda, v mene všetkých poslancov za Smer-SD veľká gratulácia a teším sa na spoluprácu tak s tebou, ako aj s pánom prezidentom,“ uviedol.



Predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je presvedčený, že nový predseda parlamentu spĺňa morálne, profesionálne aj odborné vlastnosti na túto pozíciu. Voľba šéfa NR SR je podľa neho dôležitý symbol pre ďalšie pokračovanie koalície. „Môžeme ho nazývať aj akýmsi reštartom a verím, že od dnešného dňa už nebudeme riešiť naše vnútorné problémy,“ uviedol.



Predseda koaličnej SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko Rašimu praje, aby bol rovnako dobrým predsedom parlamentu, ako bol Pavol Paška.



Raši sa poďakoval všetkým poslancom, ktorí odovzdali svoj hlas v jeho prospech. „Aj ako predseda NR SR som len jedným zo 150 poslancov, nebudem vedieť zabrániť všetkým výstrelkom, útokom niektorých poslancov, ale viem vám však sľúbiť, že ja sa budem venovať práci pre ľudí. Budem stáť na strane zákonnosti a budem sa snažiť viesť rokovania parlamentu tak, aby prioritou Národnej rady bolo zlepšenie života ľudí na Slovensku,“ vyhlásil.



Raši sľúbil, že bude presadzovať zodpovedný sociálny dialóg. Chce zároveň urobiť všetko preto, aby bol parlament stabilizujúcim prvkom nielen v politike, ale aj v spoločnosti.



Rašiho v stredu podvečer zvolilo za predsedu parlamentu 79 koaličných poslancov. Táto funkcia bola neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Riadením NR SR bol poverený Peter Žiga (Hlas-SD).



Post predsedu parlamentu patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu-SD. Voľba sa mesiace odkladala, keďže v koalícii nebola úplná dohoda na podpore jedného kandidáta.



Raši sa do parlamentu vrátil po odchode z čela ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Vo funkcii ho nahradil Samuel Migaľ (nezávislý).