Fideszu epidémia pomohla, Slovák žijúci v Maďarsku to však vidí inak

Budapešť 20. apríla (TASR) - Dôvera voči vláde premiéra Viktora Orbána i podpora stavu núdze, ktorú pre epidémiu kabinet vyhlásil, je stále vysoká. Kým vládnu stranu Fidesz podporilo v januári 50 percent rozhodných voličov, aktuálne tento pomer stúpol na 55 percent, vyplýva z prieskumu inštitútu Nézőpont. Slovák žijúci v Maďarsku však tamojšiu situáciu okolo zvládania epidémie v porovnaní so Slovenskom vníma inak.



Šéf inštitútu Sámuel Mráz Ágoston v pondelok pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1 konštatoval, že opozičné strany nedokázali profitovať zo situácie, v ktorej tvrdili, že Orbánov kabinet zneužil núdzový stav na získanie neobmedzenej moci.



"Maďarsko je v šťastnej situácii, pretože má stabilnú vládu, ktorá sa môže sústrediť na riešenie epidémie," podčiarkol analytik.



Podľa jeho slov až 64 percent respondentov vyjadrilo názor, že po epidémii Orbánova vláda mimoriadne právomoci vráti parlamentu. "Rovnaký názor zdieľa aj tretina voličov podporujúcich opozičné strany a polovica Budapešťanov," dodal Mráz Ágoston.



Slovenský občan a manažér vydavateľstva kalendárov v meste Szentendre (23 km severne od Budapešti), 50-ročný Tibor Németh, ktorý žije a pracuje 14 rokov v Maďarsku, pre TASR uviedol, že verejnosť na jednej strane vníma komunikáciu médií blízkych vláde a na druhej strane zase hystériu opozičných strán. Objektívny fundovaný pohľad na epidemiologickú situáciu sa v médiách a v spoločnosti podľa neho objavuje iba veľmi zriedka.



"Krajina je pod ručným riadením premiéra Viktora Orbána, pričom mnohé samosprávy, ako aj v Szentendre, sú vedené opozíciou, prípadne nezávislými starostami a primátormi. Orbánova vláda presadila úpravu zákonov pod rúškom národného záujmu, pritom však táto úprava oberá samosprávy o ich kompetencie," spresnil.



Pre porovnanie situácie v Maďarsku a na Slovensku Németh podotkol, že Orbán sa pokojne postaví pri návšteve zdravotníckeho zariadenia pred kamery bez rúška, nemožno sa preto čudovať, že mnohí Maďari si myslia, že nemá význam ich nosiť.



"Pri pohľade na denne aktívnu slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú s rúškom (zladeným s jej odevom), môžu Maďari iba závidieť. Prezident János Áder sa totiž neukazuje na verejnosti a k situácii sa nevyjadril vôbec," dodal.



"Ja osobne, aj v záujme bezpečnosti mojich troch detí, prísne dodržiavam všetky epidemiologické opatrenia, chodíme vonku zásadne iba s rúškami a často sa stáva, že sa na nás ľudia pozerajú divne. Na uliciach v Szentendre nosí rúška zhruba 30-40 percent ľudí, v obchodoch zhruba polovica," povedal Németh.



Mnohí Maďari podľa jeho slov špekulujú, ako opatrenia obísť. "Minule sa mi stalo, že som slušne vyzval pána vo veku 70-75 rokov, ktorý sa mimo vyhradeného času nákupu pre seniorov postavil do radu čakajúcich pred obchodom, aby odišiel a vrátil sa v určenom čase. Vysvetlil som mu, že aj ja bývam vo vchode plnom starších ľudí a svojim správaním nesiem zodpovednosť aj za nich. Mám pocit, že na rozdiel od Slovenska tu chýba viac solidarity a disciplíny," konštatoval.



Maďarské zdravotníctvo je podľa neho v katastrofálnom stave. "Stavali sa štadióny, ktoré sú teraz zatvorené. Krajina však potrebuje nemocnice, ktoré sú v žalostnom stave," uzavrel Németh.



Spravodajský server valaszonline.hu minulý piatok (17.4.) zverejnil rozhovor s bývalým riaditeľom dunajskostredskej nemocnice Zoltánom Horváthom pod titulkom "Tajomstvo slovenského úspechu: pandémia tam má len málo obetí".



Rozhovor podrobne analyzoval vývoj pandémie na Slovensku a v Maďarsku, pričom sa v ňom okrem iného konštatovalo, že kým na Slovensku nosí rúška aj politická elita, dokonca z nich urobila módny doplnok, v Maďarsku s odvolaním sa na odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) príslušné štátne orgány dlho dôležitosť zakrývania horných dýchacích ciest popierali.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach