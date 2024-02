Figeľ čaká,že ESĽP označí zákaz bohoslužby cez pandémiu za neprimeraný

Bratislava 13. februára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) by mal v prípade sťažnosti proti plošnému zákazu verejných bohoslužieb počas pandémie COVID-19 vydať rozhodnutie. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil predkladateľ sťažnosti, bývalý eurokomisár a podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ.



"Očakávam rozhodnutie, podľa ktorého vlády nemôžu uplatňovať plošné a neprimerané obmedzenia voči náboženskej slobode z dôvodu ochrany verejného zdravia," uviedol.



Figeľ podal sťažnosť na ESĽP v roku 2021. Argumentoval tým, že rozhodnutie zakázať verejné bohoslužby ako súčasť reštrikčných opatrení bolo chybné a neprimerané voči náboženskej slobode. "Preto som sa oficiálne obrátil na vládu, Generálnu prokuratúru i na ESĽP," upozornil Figeľ.



Stotožnenie sa súdu s jeho argumentáciou môže byť podľa Figeľa významným víťazstvom pre náboženskú slobodu. "Bude záväzné pre SR, ale zároveň to bude precedens pre 46 krajín kontinentu, 676 miliónov ľudí," uviedol v očakávaní verdiktu.



Právny zástupca Martin Timcsák potvrdil, že v prípade rozhodnutia pôjde o prvý a dôležitý celoeurópsky rozsudok týkajúci sa rešpektovania náboženskej slobody v čase pandémie. "Sťažovateľ nepožaduje žiadne odškodnenie, ale ide mu o potvrdenie a obhajobu základného práva pre budúcnosť," upozornil.