Figeľ: Neintegrácia SR do NATO by znamenala zraniteľnosť krajiny

Bratislava 29. marca (TASR) - Neintegrácia Slovenska do štruktúr NATO by znamenala veľkú zraniteľnosť a závislosť našej krajiny. Skonštatoval to predseda Správnej rady Nadácie Tunegu, Púčika a Tesára Ján Figeľ pri príležitosti 18. výročia od vstupu SR do NATO. Vzhľadom na vojnu na Ukrajine pripomenul, že mier, sloboda a demokracia nie sú samozrejmé, preto sa o ne treba zodpovedne usilovať v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi národmi. Apeluje zároveň na vytvorenie tlaku v Európe, aby bol Ukrajine bezodkladne udelený kandidátsky status.



"Fungujúca bezpečnosť a spoločná obrana majú svoju cenu a ekonomické náklady. Ale cena za neintegráciu Slovenska do NATO a EÚ v roku 2004 by bola oveľa vyššia," poznamenal Figeľ. Oba procesy boli podľa jeho slov formálne samostatné, ale v niektorých záležitostiach sa prekrývali. Podotkol, že po vstupe do NATO došlo k politickému poľaveniu v mnohých oblastiach, napríklad v modernizácii Ozbrojených síl SR, posilňovaní civilnej ochrany a krízového riadenia štátu. "Vojna na Ukrajine vracia tieto záležitosti do centra pozornosti. Garantovať mier a bezpečnosť pre svojich občanov je prvou, hlavnou a nezastupiteľnou úlohou štátnej moci," pripomenul.



Vzhľadom na situáciu za našimi východnými hranicami poznamenal, že Slovensko by malo byť pre Ukrajinu naďalej spoľahlivým a solidárnym susedom. "Treba aktívnejšie obhajovať dôležitosť udelenia statusu kandidáta na členstvo v EÚ pre Ukrajinu," podčiarkol s tým, že humanitárna, materiálna a obranná vojenská pomoc by mala byť doplnená diplomaticko-politickou podporou v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi vládami. Figeľ tvrdí, že za svoju európsku spolupatričnosť Ukrajinci zomierajú a krvácajú už od roku 2013. "Ľudská dôstojnosť je nám všetkým daná v rovnosti, je to prvá hodnota Únie a základ našich základných práv," dodal.



Poukázal i na to, že Slovensko spolu s ČR budú od leta predsedať Rade EÚ. "Prípadne s ďalšími stredoeurópskymi štátmi by malo vytvoriť účinný tlak v Európskej rade, aby kandidátsky status bol Ukrajine udelený bezodkladne. Ide o historické politické rozhodnutie v čase vojnového ohrozenia a jednoznačnú morálnu podporu pre nezávislú Ukrajinu," hovorí. Záležitosť sa podľa neho nesmie stať predmetom byrokratického posudzovania v Bruseli. Pripomenul, že dôvodom vzniku Únie bol mier v Európe. "Preto svoje opodstatnenie má potvrdiť práve v čase vojny na našom kontinente," uzavrel.



Figeľ bol v minulosti hlavným vyjednávačom vlády pre vstup do EÚ a spolupredseda Vládneho výboru PRENAME pre vstup do NATO.