FIIT a Sensoneo sú v projekte na vývoj nízkoenergetických technológií
S pokračujúcou digitalizáciou miest a priemyslu rastie podľa FIIT STU počet pripojených zariadení.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) sa spolu so spoločnosťou Sensoneo stala súčasťou európskeho výskumného projektu, ktorý je zameraný na vývoj novej generácie udržateľných tzv. ultranízkoenergetických IoT technológií pre éru 6G. Európsky projekt za tri milióny eur má pripraviť tzv. IoT zariadenia pre udržateľnú nízkoenergetickú budúcnosť. Spúšťa sa v júni tohto roka. TASR o tom informovali z FIIT STU.
S pokračujúcou digitalizáciou miest a priemyslu rastie podľa FIIT STU počet pripojených zariadení. Projekt s názvom „IoT-ZERO“ reaguje na túto výzvu vývojom komunikačných architektúr a protokolov, ktoré umožnia budúcim IoT zariadeniam fungovať v sieťach 6G s mimoriadne nízkou spotrebou energie. FIIT STU vníma projekt ako prevratný. „Využitie mobilnej siete môže nízkoenergetickým a pasívnym zariadeniam priniesť globálnu konektivitu kdekoľvek na svete, v rámci štandardného prostredia mobilných sietí (3GPP). Druhou rovinou je prepojenie sveta terestriálnych sietí a extraterestriálnych sietí,“ uviedol vedúci výskumného laboratória 6G & AIL na FIIT STU Marek Galinski. Projekt bude koordinovaný Technickou univerzitou vo Viedni a spája popredné výskumné inštitúcie a priemyselných inovátorov.
Spoločnosť Sensoneo bola pre projekt, vzhľadom na svoj záber a špecializáciu, prirodzeným partnerom. „Keď sme pripravovali medzinárodné konzorcium, bolo pre nás dôležité mať tam aj zastúpený priemysel, aby sa inovácie a myšlienky, ktoré vzniknú, mohli uvádzať na trh. Vo všeobecnosti platí, že práve malé a stredné firmy vedia k inováciám pristupovať veľmi rýchlo a agilne. V tomto prípade bolo pre nás Sensoneo doslova prirodzený partner, keďže nízkoenergetické IoT zariadenia pre rôzne priemyselné odvetvia tvoria veľkú časť produktov a služieb spoločnosti,“ ozrejmil Galinski.
S pokračujúcou digitalizáciou miest a priemyslu rastie podľa FIIT STU počet pripojených zariadení. Projekt s názvom „IoT-ZERO“ reaguje na túto výzvu vývojom komunikačných architektúr a protokolov, ktoré umožnia budúcim IoT zariadeniam fungovať v sieťach 6G s mimoriadne nízkou spotrebou energie. FIIT STU vníma projekt ako prevratný. „Využitie mobilnej siete môže nízkoenergetickým a pasívnym zariadeniam priniesť globálnu konektivitu kdekoľvek na svete, v rámci štandardného prostredia mobilných sietí (3GPP). Druhou rovinou je prepojenie sveta terestriálnych sietí a extraterestriálnych sietí,“ uviedol vedúci výskumného laboratória 6G & AIL na FIIT STU Marek Galinski. Projekt bude koordinovaný Technickou univerzitou vo Viedni a spája popredné výskumné inštitúcie a priemyselných inovátorov.
Spoločnosť Sensoneo bola pre projekt, vzhľadom na svoj záber a špecializáciu, prirodzeným partnerom. „Keď sme pripravovali medzinárodné konzorcium, bolo pre nás dôležité mať tam aj zastúpený priemysel, aby sa inovácie a myšlienky, ktoré vzniknú, mohli uvádzať na trh. Vo všeobecnosti platí, že práve malé a stredné firmy vedia k inováciám pristupovať veľmi rýchlo a agilne. V tomto prípade bolo pre nás Sensoneo doslova prirodzený partner, keďže nízkoenergetické IoT zariadenia pre rôzne priemyselné odvetvia tvoria veľkú časť produktov a služieb spoločnosti,“ ozrejmil Galinski.