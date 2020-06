FIIT STU nemá vedomosť, že by voči fakulte bolo vedené vyšetrovanie

Bratislava 4. júna (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave nemá vedomosť, že by voči fakulte alebo jej štatutárovi bolo vedené akékoľvek vyšetrovanie. Pre TASR to vo štvrtok uviedla Monika Karoliová, poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka.



"NAKA nás oslovila so žiadosťou o doplnenie trestného oznámenia, ktoré bolo podľa našich informácií podané na neznámeho páchateľa," skonštatovala Karoliová. Fakulta podľa nej poskytla plnú súčinnosť.



Polícia sa k možnému vyšetrovaniu nechcela vyjadrovať. "Vzhľadom na prebiehajúce konanie bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť," reagovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.