FIIT STU otestuje pripravenosť ciest na inteligentnú dopravu

Bratislava 12. apríla (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave bude v rámci pilotného projektu pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR testovať pripravenosť slovenských ciest na nasadzovanie inteligentnej a prepojenej dopravy. V tomto zmysle podpísala fakulta s rezortom dopravy zmluvu. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



Výskumníci FIIT STU otestujú senzorickú čitateľnosť vodorovného aj zvislého dopravného značenia na vytypovaných úsekoch ciest na území hlavného mesta SR, diaľnic, ciest prvej, druhej a tretej triedy. Merania urobia na dohodnutých cestných úsekoch opakovane, aby pokryli rôzne svetelné a poveternostné podmienky. Podľa Rybanského všetkým meraným údajom bude priradená značka polohy zo satelitnej navigácie s informáciou o presnosti merania, informácie o rýchlosti, akou meracie vozidlo okolo značenia prechádzalo, a intenzita signálu dátovej linky zvolenej prístupovej technológie 4G alebo 5G.



Výstupom projektu bude analýza zistených skutočností, zameraná na spoľahlivosť detekcie rôzneho druhu dopravného značenia na slovenských cestách senzormi a metódami, ktoré sa štandardne používajú v moderných autách. Podľa zmluvy získa štát okrem analýzy aj kompletný súbor dát na ďalší prípadný výskum či inak koncipovanú analýzu.



"V posledných rokoch nám na cestách pribúdajú nové autá, schopné čítať niektoré dopravné značky. Zatiaľ je to však len doplnková informácia pre vodiča, ktorý je následne zodpovedný za to, aby prispôsobil riadenie vozidla. Onedlho sa však automatizovaným čítaním značiek začnú viac a viac riadiť adaptívne tempomaty a autá, ktoré sľubujú schopnosť autonómnej jazdy na tretej úrovni," povedal odborný garant projektu za FIIT STU Marek Galinski. Ako dodal, ak sa máme na strojové čítanie značiek stopercentne spoliehať pri autonómnych autách, je potrebné najskôr povedať, v akom stave toto dopravné značenie na našich cestách je a ako sú moderné autá schopné alebo neschopné prečítať ho a porozumieť mu.



"Kvalita značiek a ich kompatibilita so senzormi je niečo, čo štát zatiaľ nemá podrobne zmapované. Preto vítam tento projekt a očakávam, že nám prinesie veľmi zaujímavé dáta," povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Dekan FIIT STU Ivan Kotuliak dodal, že "rozvíjanie projektov v oblasti autonómnej dopravy je nevyhnutné, ak sa chceme ako krajina posúvať smerom k nasadzovaniu inteligentných dopravných prostriedkov na naše cesty vo veľkom".