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Filip Kuffa tvrdí, že eurokomisia mu dala za pravdu pri zonácii
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav.
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa tvrdí, že mu Európska komisia (EK) dala za pravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov (NP) a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav.
„EK nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby sporné uznesenia boli buď zrušené alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti,“ uviedol Kuffa na sociálnej sieti. Podľa jeho slov je teraz na vláde, čo urobí. „Keď nedôjde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále zostávame v rovine, že 450-miliónová platba ostáva v ohrození,“ povedal.
Z odboru komunikácie envirorezortu v reakcii uviedli, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky EK. „Pracovná komunikácia s Európskou komisiou prebieha na dennej báze a je nanajvýš neprofesionálne, ak úradník ministerstva vynáša pracovnú komunikáciu na verejnosť,“ dodali z MŽP. Taraba na sociálnej sieti zopakoval, že zonácie sú urobené „príkladne, odstraňujú tisíce výnimiek a priestor pre korupciu“.
Vláda začiatkom júla schválila zonácie štyroch NP - Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Schválené zonácie podľa Kuffu negujú ich reformu, pričom kritizoval bod uznesenia vlády, ktorý sa do dokumentu dostal ako pripomienka. Podmienky plánu obnovy tak podľa neho nie sú splnené. Problém vidí v tom, že štátny podnik Lesy SR majú zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch a odbornú starostlivosť o lesné porasty a pozemky. Tvrdí, že územia síce formálne majú prejsť pod správy NP, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom, čo od začiatku EK avizovala ako problematické pri platbe v súvislosti s reformou NP. Taraba zopakoval, že vlastníctvo a správa lesov v NP plne prechádza pod národné parky. Výhrady považuje za snahu ovládnuť národné parky súkromnými ťažiarenskými firmami.
„EK nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby sporné uznesenia boli buď zrušené alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti,“ uviedol Kuffa na sociálnej sieti. Podľa jeho slov je teraz na vláde, čo urobí. „Keď nedôjde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále zostávame v rovine, že 450-miliónová platba ostáva v ohrození,“ povedal.
Z odboru komunikácie envirorezortu v reakcii uviedli, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky EK. „Pracovná komunikácia s Európskou komisiou prebieha na dennej báze a je nanajvýš neprofesionálne, ak úradník ministerstva vynáša pracovnú komunikáciu na verejnosť,“ dodali z MŽP. Taraba na sociálnej sieti zopakoval, že zonácie sú urobené „príkladne, odstraňujú tisíce výnimiek a priestor pre korupciu“.
Vláda začiatkom júla schválila zonácie štyroch NP - Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Schválené zonácie podľa Kuffu negujú ich reformu, pričom kritizoval bod uznesenia vlády, ktorý sa do dokumentu dostal ako pripomienka. Podmienky plánu obnovy tak podľa neho nie sú splnené. Problém vidí v tom, že štátny podnik Lesy SR majú zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch a odbornú starostlivosť o lesné porasty a pozemky. Tvrdí, že územia síce formálne majú prejsť pod správy NP, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom, čo od začiatku EK avizovala ako problematické pri platbe v súvislosti s reformou NP. Taraba zopakoval, že vlastníctvo a správa lesov v NP plne prechádza pod národné parky. Výhrady považuje za snahu ovládnuť národné parky súkromnými ťažiarenskými firmami.