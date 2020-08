Filipová: Problematika segregácie rómskych detí má viacero aspektov

Bratislava 9. augusta (TASR) – Problematika segregácie rómskych detí na slovenských školách, na ktorú dlhodobo poukazuje aj Európska komisia, súvisí s viacerými aspektmi. Pre TASR to uviedla štátna tajomníčka rezortu školstva pre národnostné a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová s tým, že v tejto súvislosti sa na rezorte školstva pripravuje pozičný dokument, ktorý sa bude zaoberať aj touto problematikou.



Filipová pripomenula, že Európska komisia vedie so Slovenskom od roku 2015 komunikáciu, s cieľom odstránenia segregácie rómskych detí. "Poslali sme Európskej komisii prvý list ministra školstva, kde sa viac-menej priznávame k tomu, že na Slovensku sa nachádza segregácia a budeme na jej odstránení pracovať. Najskôr však potrebujeme zadefinovať, čo segregácia je," uviedla štátna tajomníčka.



V týchto dňoch sa na rezorte školstva dokončuje pozičný dokument, ktorý sa zameriava na inkluzívne vzdelávanie a na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných rómskych komunít či na deti so zdravotným znevýhodnením. "Opatrenia, ktoré sa v dokumente nachádzajú, plánujeme realizovať od septembra do konca tohto roka a celý budúci rok," ozrejmila Filipová.



Podľa štátnej tajomníčky bude kľúčové, aby sa definoval pojem segregácia, na čom sa už pracuje. "K segregácii na Slovensku dochádza na úrovni školských obvodov a škôl. Vieme aj to, že sú triedy, kde sú deti segregované. V niektorých prípadoch je to prirodzené, pretože v týchto lokalitách žijú v prevažnej väčšine obyvatelia rómskeho etnika," povedala Filipová. Inkluzívne vzdelávanie má byť podľa nej zamerané aj na to, že deti budú mať rovnakú príležitosť na vzdelávanie. Rovnako by sa mali deti z rôzneho prostredia medzi sebou miešať, aby sa búrali stereotypy.



V pozičnom dokumente sa podľa slov štátnej tajomníčky nachádzajú viaceré opatrenia. "V zákone by sme chceli zrušiť možnosť vytvárania špeciálnych tried v školách. Budeme sa venovať aj problematike diagnostiky, pričom na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie už na tom pracujú," uzavrela Filipová.