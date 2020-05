Bratislava 22. mája (TASR) - Asociácia slovenských kameramanov pripravuje prvý online masterclass filmového svietenia, ktorým predstaví najnovšiu kameru Canon C300 Mark 3.



Majstrovský kurz určený profesionálom, ale aj filmovým fanúšikom a študentom budú streamovať bezplatne vo štvrtok 28. mája o 19:00 z profesionálnych filmových štúdií v Stupave. Workshop bude moderovať kameraman Maroš Žilinčan. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



Atraktívny štýl filmového svietenia pre žáner cyberpunk zvolil kameraman a prezident Asociácie slovenských kameramanov Lukáš Teren. Nová kamera podľa neho prezentuje ideálny most medzi profesionálnou a nezávislou filmovou výrobou.



"Svojimi vlastnosťami je ideálnou nielen na dokumentárne filmy, ale aj na hrané filmy a televíznu tvorbu. Na to, čo som si na masterclass pripravil, som sa inšpiroval filmami ako Blade Runner 2049, Ghost in the Shell, Altered Carbon, trilógia Matrix," prezradil.



Asociácia bude prezentáciu naživo streamovať na svojom facebookovom profile. Záujemcovia budú môcť vstúpiť do majstrovského kurzu aj intenzívnejšie. Organizátor im ponúka možnosť poslať otázky cez sociálnu sieť vopred. "Samozrejme, vítaná je aj komunikácia v priebehu prezentácie," dodala Golianová.