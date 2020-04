Dokumenty vo vývoji môžu tvorcovia prihlásiť do Ex Oriente Film

Bratislava 23. apríla (TASR) - Medzinárodný workshop Ex Oriente Film sa po druhý raz bude konať v česko-slovenskej spolupráci. Do 30. apríla majú aj slovenskí tvorcovia možnosť prihlásiť svoj dokumentárny projekt a zažiť tri týždne intenzívnej spolupráce s poprednými filmovými režisérmi, strihačmi, expertmi v oblasti vývoja, produkcie a ďalšími odborníkmi. Začiatočnú fázu prvého tréningového programu zameraného na vývoj autorských dokumentov v strednej a východnej Európe organizuje s českým Institutem dokumentárního filmu slovenská distribučná platforma Film Expanded. Uskutoční sa 21. až 27. júna v digitálnom priestore. TASR o tom informoval PR manažér Matej Sotník.



Počas troch týždňových workshopov rozložených do deviatich mesiacov budú producenti a režiséri konzultovať svoje pripravované dokumentárne filmy s viac než 30 poprednými filmovými tvorcami a expertmi v oblasti vývoja, produkcie a propagačných stratégií. "Tútori predchádzajúcich ročníkov Ex Oriente Film boli osobnosti ako Sean McAllister, Christian Frei, Mike Bonanno, Niels Pagh Andersen, Kirsten Johnson, Vitalij Manskij, Salomé Jashi, Phil Jandaly či Mila Turajlić," priblížil. Pripomenul, že v rámci workshopu boli vyvíjané medzinárodne úspešné slovenské projekty ako napríklad Diera v hlave (r. Robert Kirchhoff), Zamatoví teroristi (r. Peter Kerekes, Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský) či Slepé lásky (r. Juraj Lehotský).



Vývoj projektov bude prebiehať v skupinových dielňach i pri individuálnych konzultáciách. V súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu a choroby COVID-19 presúvajú organizátori prvú fázu projektu do digitálneho priestoru, kde sa workshop odohrá v podobe e-learning a online sessions.



Slovenská časť programu spočíva v zapojení slovenských tútorov, možnosti nahliadnuť do priebehu workshopu študentským pozorovateľom z VŠMU a v pripravovanej panelovej diskusii, v rámci ktorej sa odprezentuje slovenský audiovizuálny priemysel a možnosti koprodukčných partnerstiev.



Prihlasovať sa môžu tvorcovia autorských celovečerných dokumentárnych projektov a dokusérií vo fáze vývoja a ranej výroby, ktorí sa neboja experimentovať s hranicami žánru, formátov a filmového média. Výzva je určená európskym režisérom a producentom s projektmi, ktoré sa tematicky týkajú stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu alebo tvorcom, ktorí z tohto regiónu pochádzajú. Prihlasovací online formulár je dostupný iba v angličtine na https://forms.dokweb.net/exor/.



Workshop Ex Oriente Film 2020 pokračuje druhou fázou na jeseň na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava. Vyvrcholí pitchingom v rámci East Doc Platform, kde účastníci predstavia svoje projekty nezávislým producentom, distribútorom, zástupcom televízií, filmových fondov a festivalov.