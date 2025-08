Film Duchoň prezradí aj to, že spevácky talent nepočul na jedno ucho

Na snímke zľava režisér filmu Duchoň Peter Bebjak, herci Vladislav Plevčík, Anna Jakab Rakovská, Gregor Hološka a scenárista filmu Róbert Mankovecký pózujú po novinárskej predpremiére filmu Duchoň. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 1. augusta (TASR) - Dlho očakávaný životopisný hudobný film Duchoň oceňovaného režiséra Petra Bebjaka je od štvrtka (31. 7.) v kinodstribúcií. Tvorcovia „príbehu muža, ktorý žil až príliš intenzívne“ vychádzali z divadelného projektu Slovenského komorného divadla (SKD) Martin Zem pamätá. Štyridsať rokov od smrti Karola Duchoňa tak môžu diváci na veľkom plátne vidieť, ako sa z chlapca z vidieckej kapely stal spevák, ktorého hlas a charizmu milovali fanúšikovia.povedal pre TASR Róbert Mankovecký, spoluautor divadelnej hry a spoluscenárista filmu.Pod scenár sa podpísal spolu s Jiřím Havelkom. Toho na Duchoňovi zaujal zvláštny fenomén - kantilénový spevák je v súčasnosti slávnejší ako v čase svojej najväčšej slávy v 70. rokoch minulého storočia.poznamenal Mankovecký, ktorého spolu s Havelkom zaujímalo, prečo v súčasnosti Duchoňa počúvajú mladí ľudia. Autori scenára podľa Mankoveckého vysvetlenie na to, prečo nastal v ostatných rokoch „boom“ okolo piesní v interpretácií Karola Duchoňa, nemajú.Návrat popularity Duchoňových hitov prisudzujú kvalite piesní.dodal Mankovecký.Mnohých divákov i Duchoňových priaznivcov môže vo filme prekvapiť scéna, v ktorej sa dozvedia, že najväčší slovenský spevácky talent svojej generácie nepočul na jedno ucho. „To je fakt, tak to je,“ potvrdil autor scenára. Filmovú fabuláciu však priznal v prípade Duchoňovho stretnutia s členom slávnych The Beatles Georgeom Harrisonom.komentuje Mankovecký filmové osobné stretnutie Duchoňa so slávnym „chrobákom“, ktorý mal spevákovi z východné bloku povedať, že má lepší hlas ako Tom Jones.Životopisný film o umelcovi s veľkým talentom, ktorý najväčšiu slávu zažil v Československu v čase normalizácie, a v súčasnosti je populárny aj pre mladú generáciu, má formu hudobného videoklipu. Začína sa v auguste roku 1984, kedy bol Duchoň súčasťou predtáčania silvestrovského televízneho programu.vysvetľuje Peter Bebjak, režisér filmu „o živote a o snahe prežiť“.spresnil.