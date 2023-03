Film Mimi,ocenený na festivale Berlinale, prichádza do slovenských kín

Bratislava 14. marca (TASR) - Dobrodružný film Miry Fornay Mimi uvedie v slovenskej premiére Medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava 18. marca. Snímka, ktorej na Berlinale udelili Grand prix za najlepší film v kategórii Generation Kplus, prezentujúcej tituly pre deti a mládež, vstúpi do kín po celom Slovensku 23. marca. "Myslím si, že sa nám podarilo urobiť láskavý film, ktorý otvorí ľuďom srdce," uviedla Fornay na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.



"Deti sa vyrovnávajú so stratou alebo s tým, že veci nejdú podľa ich očakávania, veľmi rýchlo, podľa mňa to je veľká vec pre dospelých, aby si uvedomili, že niektoré veci sa dajú riešiť elegantne, láskavo a pekne," povedala Fornay k príbehu o dievčatku, ktoré hľadá svoju stratenú andulku Mimi. Jej odhodlanie ju nájsť vedie hlavnú hrdinku Romy cez prastarý dunajský les, kde stretáva postavy s ich vlastnými príbehmi. Síce stratila milovanú Mimi, no nájde oveľa viac - dobrodružstvo a nových priateľov.



Podľa slov režisérky a scenáristky by sa dospelí mali zmieriť s tým, že niektoré veci nejde mať úplne pod kontrolou, a naučiť sa od detí, ktoré sú omnoho flexibilnejšie, vyrovnať sa s nimi rýchlejšie. Pre vznik filmu jej bola inšpiráciou sedemročná Romy Willems, ako aj vlastné detstvo. V postave Romy, ktorú stvárňuje sama Rozmarína Willems, našla veľa spoločných charakterových čŕt so sebou, postavu napísala priamo pre ňu. "Cítila som, že by mohla byť pre ostatné dievčatá v jej veku veľkou inšpiráciou. Romy má vo filme, ale aj v skutočnosti veľké srdce a nezlomné odhodlanie, nebojácne ide za svojím cieľom a pre druhých urobí všetko," dodáva Fornay.



Pozitívny film sa rozhodla vytvoriť v čase pandémie. "Mala som veľkú depresiu a úzkosť z toho, že všetko je zlé, všetko sa nedá a všetci boli strašne ufrflaní. Chápem, bola to a stále je ťažká doba, ale zlé veci netreba zametať pod koberec, ale motivovať jeden druhého na to, aby sme láskavosť, ktorá chýba v poslednej dobe v komunikácii, dostali naspäť do života. Myslím, že sa nám podarilo urobiť láskavý film, ktorý otvorí ľuďom srdce," podčiarkla Fornay, ktorá má na svojom konte celovečerné snímky Líštičky (2009), Môj pes Killer (2013) a Žaby bez jazyka (2020).