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Film Musíme prežiť ukazuje, čo klimatická zmena znamená pre náš život
Dokument Musíme prežiť vznikol v slovensko-francúzsko-rakúskej koprodukcii.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Dokážeme sa poučiť z prístupu tých, ktorí klimatickú zmenu zažívajú už desaťročia? Na túto otázku hľadá odpoveď najnovší dokumentárny film slovenského režiséra Tomáša Krupu Musíme prežiť. Oceňovanú snímku, ktorá divákov zavedie od pobrežia Spojených štátov cez púšte Mongolska až po Grónsko a Austráliu, predstavil vo štvrtok (19. 11.) na slávnostnej premiére v Bratislave. Do kinodistribúcie ju uvedie Asociácia slovenských filmových klubov od 26. novembra.
Film prostredníctvom štyroch príbehov z rôznych kútov sveta prináša pohľad na ľudskú odolnosť, schopnosť prispôsobiť sa a hľadať nádej v čase klimatických a environmentálnych zmien. Dokumentárny film s ekologickou tematikou pripravovali tvorcovia dlhých šesť rokov. Približuje nielen dôsledky klimatických a environmentálnych zmien na život ľudí v rôznych častiach sveta, no hlavne to, ako nevšedne sa jej prispôsobili. Zachytáva výnimočné spôsoby, akými sa ľudia prispôsobujú, vytrvávajú a nachádzajú nádej v čase, keď sa naša planéta mení.
Krupa pozýva divákov na krehké pobrežie Outer Banks v Spojených štátoch, kde si oceán pomaly berie pevninu späť, do šírej mongolskej púšte, kde rodina sadí stromy tvárou v tvár vetru, do podzemného mestečka Coober Pedy v Austrálii, kde si ľudia budujú životy pod sálajúcou zemou, a aj na ľadové brehy Grónska, kde sa prastaré rybárske tradície stretávajú s novou realitou.
„Náš film nie je o vedeckej podstate klimatickej zmeny, ale o tom, čo klimatická zmena znamená pre náš každodenný život. Vo filme divákov zavedieme na miesta, ktoré nemali možnosť predtým nikdy vidieť - je to okno do budúcnosti,“ približuje Krupa. „V našom hľadáčiku sú hlavne ľudia, ktorí žijú v oblastiach zasiahnutých klimatickou zmenou už niekoľko dekád a museli sa za ten čas prispôsobiť takzvanému novému normálu a ťažším prírodným podmienkam. Nechceme strašiť a pokračovať vo vyvolávaní apokalyptických predikcií, to nikomu nepomôže. Náš film sa pozerá na klimatickú problematiku inak - je to film o tom, čo globálne otepľovanie znamená pre náš spôsob života,“ dodáva režisér filmu. Jednou z jeho hlavných tém je „nevyhnutnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a uvedomenie si, že príroda je silnejšia než človek“.
Dokument Musíme prežiť vznikol v slovensko-francúzsko-rakúskej koprodukcii. Svetovú premiéru mal v sekcii Open Horizons na Thessaloniki International Documentary Film Festivale. V slovenskej premiére ho predstavil IFF Art Film v Košiciach, kde ako jediný slovenský titul súťažil v Medzinárodnej súťaži filmov zo strednej a východnej Európy a získal nomináciu na cenu FIPRESCI. Následne bol uvedený na viacerých významných medzinárodných festivaloch. Nedávno získal na 27. ročníku Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet hlavnú cenu v súťaži Slovensko a Česko za ľudské práva a čestné uznanie poroty Asociácie slovenského dokumentárneho filmu.
Film prostredníctvom štyroch príbehov z rôznych kútov sveta prináša pohľad na ľudskú odolnosť, schopnosť prispôsobiť sa a hľadať nádej v čase klimatických a environmentálnych zmien. Dokumentárny film s ekologickou tematikou pripravovali tvorcovia dlhých šesť rokov. Približuje nielen dôsledky klimatických a environmentálnych zmien na život ľudí v rôznych častiach sveta, no hlavne to, ako nevšedne sa jej prispôsobili. Zachytáva výnimočné spôsoby, akými sa ľudia prispôsobujú, vytrvávajú a nachádzajú nádej v čase, keď sa naša planéta mení.
Krupa pozýva divákov na krehké pobrežie Outer Banks v Spojených štátoch, kde si oceán pomaly berie pevninu späť, do šírej mongolskej púšte, kde rodina sadí stromy tvárou v tvár vetru, do podzemného mestečka Coober Pedy v Austrálii, kde si ľudia budujú životy pod sálajúcou zemou, a aj na ľadové brehy Grónska, kde sa prastaré rybárske tradície stretávajú s novou realitou.
„Náš film nie je o vedeckej podstate klimatickej zmeny, ale o tom, čo klimatická zmena znamená pre náš každodenný život. Vo filme divákov zavedieme na miesta, ktoré nemali možnosť predtým nikdy vidieť - je to okno do budúcnosti,“ približuje Krupa. „V našom hľadáčiku sú hlavne ľudia, ktorí žijú v oblastiach zasiahnutých klimatickou zmenou už niekoľko dekád a museli sa za ten čas prispôsobiť takzvanému novému normálu a ťažším prírodným podmienkam. Nechceme strašiť a pokračovať vo vyvolávaní apokalyptických predikcií, to nikomu nepomôže. Náš film sa pozerá na klimatickú problematiku inak - je to film o tom, čo globálne otepľovanie znamená pre náš spôsob života,“ dodáva režisér filmu. Jednou z jeho hlavných tém je „nevyhnutnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a uvedomenie si, že príroda je silnejšia než človek“.
Dokument Musíme prežiť vznikol v slovensko-francúzsko-rakúskej koprodukcii. Svetovú premiéru mal v sekcii Open Horizons na Thessaloniki International Documentary Film Festivale. V slovenskej premiére ho predstavil IFF Art Film v Košiciach, kde ako jediný slovenský titul súťažil v Medzinárodnej súťaži filmov zo strednej a východnej Európy a získal nomináciu na cenu FIPRESCI. Následne bol uvedený na viacerých významných medzinárodných festivaloch. Nedávno získal na 27. ročníku Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet hlavnú cenu v súťaži Slovensko a Česko za ľudské práva a čestné uznanie poroty Asociácie slovenského dokumentárneho filmu.