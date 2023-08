Film o Škrtelovi avizuje trailer, objavia sa aj Gerrard či Suárez

Bratislava 12. augusta (TASR) - Tvorcovia dokumentárneho filmu Martin Škrtel: Buď, alebo zverejnili trailer. Ten avizuje, že fanúšikovia v kinách sa môžu tešiť na veľké mená svetového futbalu, ktoré so slovenským futbalistom spolupracovali. Snímka českého režiséra Petra Větrovského im umožní nahliadnuť aj do prísne stráženého súkromia legendy slovenského futbalu.



"Trailer naznačuje, že sa môžeme tešiť na silnú výpoveď športovca, ktorý sa vypracoval na vrchol a z rodného Ráztočna sa stal hviezdou FC Liverpool," hovorí Peter Gašparík, PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá dokument o Škrtelovi uvedie na veľké plátno 28. septembra.



Dokument predstaví kariéru Škrtela od jeho náročných začiatkov, v ktorých získal odolnosť i dravosť, akou sa neskôr vyznačoval. "Poskytne priestor futbalistovým rodičom, ktorí syna podporovali, no zároveň bol najmä otec jeho najväčším kritikom. Rozprávať budú však aj spoluhráči z viacerých klubov, v ktorých počas svojej kariéry Škrtel pôsobil," približuje distribučná spoločnosť snímku, v ktorej sa objaví Steven Gerrard, Jamie Carragher, Rafael Benítez či Luis Suárez. "Práve z ich úst viackrát zaznie, že ich kolega bol človekom dvoch tvárí - kým mimo hracej plochy pripomínal sivú myš, počas zápasov sa z neho stával nebezpečný tiger," dodáva Gašparík s tým, že filmári sa rozhodli nevyhýbať zápalu, s akým Škrtel k futbalu pristupoval a prejavy jeho výbušnej povahy budú mať vo filme svoje miesto. Ako v závere traileru hovorí sám protagonista: "Musí to byť skutočný príbeh, nie love story".