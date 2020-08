Padla posledná klapka Známych neznámych, komédia je dôsledok pandémie

Bratislava 27. augusta (TASR) – Padla posledná klapka nakrúcania, oznámili v stredu tvorcovia komédie Známi neznámi. S osobnosťami súčasného slovenského a českého filmu ju natáčala v Bratislave režisérka Zuzana Marianková. Film je adaptáciou svetoznámej predlohy Úplní cudzinci režiséra Paola Genovesa.



Po celom svete existuje 28 rôznych verzií talianskeho originálu. Zápletka je pomerne jednoduchá, počas silvestrovskej večere sa v byte stretnú kamaráti, známi, ktorí sa pomerne dobre poznajú až do momentu, keď jeden z nich príde s nápadom – vyložme telefóny na stôl. Dohodnú sa, že prichádzajúce esemesky či hovory budú k dispozícii všetkým, každý bude vedieť, čo sa deje v súkromí jednotlivých protagonistov.



Scenár slovensko-českého spracovania pochádza z pera skúseného scenáristu Petra Jarchovského (Pelíšky, Želary, Občiansky preukaz). Film vzniká pod producentskou taktovkou Wandy Adamík Hrycovej, koproducentmi sú Petra Polnišová a Juraj Brocko. Producenti snímky zverili jej réžiu neštandardne mladej filmárke Zuzane Mariankovej, ktorá má za sebou práce na niekoľkých televíznych seriáloch a Známi neznámi sú jej celovečerným debutom.



„Tento film je dôsledok nového koronavírusu a toho, že po troch mesiacoch ničnerobenia sme sa jedného dňa stretli ako susedia na ulici pred domom s Peťou a Ďurom. Prišiel s nápadom urobiť film, pri ktorom netreba stráviť dva – tri roky písaním scenára, mohli by sme kúpiť zaujímavý scenár a rýchlo to urobiť, pretože je to o siedmich hercoch a celé sa to točí v jednom prostredí," priblížila počiatočnú ideu Adamík Hrycová s tým, že prvý e-mail talianskemu producentovi vlastniacemu práva na film zaslala 22. mája.



„Frustrácia z nového koronavírusu bola naozaj veľká a dlhá," poznamenala s úsmevom producentka, ktorej sa podarilo s talianskou stranou dohodnúť, dať dohromady peniaze a vďaka koronakríze aj atraktívne herecké obsadenie.



Hlavných úloh sa zhostili Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Sväťo Malachovský, z českých hercov Klára Issová, Martin Hofmann a Anna Kadeřávková. Pôvodne si mal v konverzačnej komédii zahrať aj Vojtěch Kotek, ktorému v tom zabránila dopravná nehoda, a nahradil ho herec, komik a režisér Tomáš Měcháček.



„Týchto hercov dať dohromady na nakrúcanie počas normálneho roka je absolútne nemožné, možno by sa to podarilo so štvorročným predstihom," podčiarkla Adamík Hrycová. Na stretnutí s médiami ďalej prezradila, že tvorcovia a herci Známych neznámych sa po prvý raz stretli 16. júla a začali skúšať. V noci na 26. augusta snímku dotočili.



Vzťahová komédia, ktorá má ambície stať sa diváckym hitom, má prísť do kín 26. novembra a podľa tvorcov by mala divákom v kinách spríjemniť vianočné sviatky a Silvester.