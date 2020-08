Aké novinky môžeme očakávať na slovenských filmových plátnach?

Bratislava 7. augusta (TASR) - Začiatok augusta priniesol do slovenských kín tri filmové novinky. V ponuke je akčný triler, horor a na svoje si prídu aj detskí diváci či fanúšikovia animovanej komédie.



Únikovú hru s cieľom prežiť priniesol na plátna kín horor #FOLLOWME. Scenárista a režisér Will Wernick v ňom prostredníctvom hlavného hrdinu rozpovedá príbeh osoby, ktorá túži po pozornosti a dostáva ju vďaka možnostiam, ktoré ponúkajú súčasné technológie. Američan Cole je hviezdou sociálnych sietí. Užíva si život, zabáva sa a cestuje, pričom všetko rád zdieľa so svojimi fanúšikmi. Z dôvodu atraktívneho nového obsahu pre svoj vlog odcestuje s priateľmi do Moskvy. Keďže radi posúvajú hranice a snažia sa uspokojiť rastúci počet pravidelných divákov, zapoja sa tam do hry plnej záhad, extrémov a nebezpečenstva. Hranica medzi skutočným životom a životom na sociálnych sieťach sa však stiera a partia kamarátov musí bojovať nielen s cieľom vyhrať, ale aj uniknúť a prežiť.



Od 6. augusta je v kinách aj akčný triler Ava: Bez súcitu (režisér Tate Taylor). Ako elitná nájomná vrahyňa Ava, ktorá pre tajnú organizáciu likviduje zadané ľudské ciele, sa v ňom predstaví hollywoodska hviezda Jessica Chastain. Dostáva tie najvyberanejšie úlohy - zvyčajne kravaťákov z vysokých obchodných kruhov. Pracuje bez súcitu rýchlo, čisto a nenápadne v rôznofarebných parochniach, sexy nohavicových kostýmoch alebo v elegantných večerných šatách. Po jednej nevydarenej akcii sa však všetko nebezpečne zmení. Organizácia, pre ktorú pracovala, potrebuje zahladiť stopy. Oficiálne sa má ukryť, vziať si voľno a odpočinúť si. Neoficiálne ju šéf organizácie chce poslať na odpočinok naveky. Ava sa ocitne na úteku a na muške svojich bývalých kolegov. V ďalších úlohách sa predstavia Colin Farrell, John Malkovich, Common, Geena Davis či Diana Silvers.



Zvlášť malých divákov poteší v kinách animovaná rozprávka Trollovia: Svetové turné (režiséri Walt Dohrn, David P. Smith), ktorá ich môže presvedčiť, že všetky problémy sveta sa dajú vyriešiť tancom, spevom a objímaním. Rovnako ako prvý diel, je aj dvojka plná hudobných hitov a ich originálnych remake. Predstaviteľ Vetvoša Justin Timberlake navyše pre film zložil novú pesničku, ktorá má ambíciu dobyť prvé priečky hitparád podobne ako na Oscara nominovaný hit Can't Stop The Feeling z prvých Trollov. Ani v slovenskom znení nebudú diváci ochudobnení o zaujímavé hlasy, v postavách Poppy a Vetvoša sa predstavia Romana Dang Van a Peter Makranský a za rockových trollov budú spievať Mária Čírová, Nela Pocisková, Michael Švehla-Majself, Lucia Hurajová, Michal Straka-Ego a iní.