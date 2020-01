Režisérka a scenáristka Eva Borušovičová oslavuje životné jubileum

Levice 5. januára (TASR) – Medzi jej časté témy patria ženské hrdinky a ich spletité osudy. Práve tým, že vyštudovala aj scenáristiku a venuje sa písaniu, je sama autorkou scenárov ku všetkým hraným filmom, ktoré si aj režírovala. Režisérka, scenáristka a spisovateľka Eva Borušovičová, ktorá debutovala už ako študentka spolu so svojimi spolužiakmi z Vysokej školy múzických umení (VŠMU) celovečerným hraným poviedkovým filmom 100 percentne čistá láska, sa v nedeľu 5. januára dožíva 50 rokov.



Hoci dosiahnutie svojich profesií považuje za splnené sny, s úsmevom hovorí: "Ešte som chcela byť hlásateľkou v miestnom rozhlase u mojich starých rodičov. Ale treba si nechať nejaké méty aj na dôchodok".



Eva Borušovičová sa narodila 5. januára 1970 v Leviciach. Od roku 1988 študovala na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Najskôr na Katedre filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky, po absolvovaní magisterského stupňa pokračovala na Katedre filmovej a televíznej réžie, ktoré ukončila v roku 1998. Doktorandské štúdium v odbore Filmová a televízna réžia absolvovala na VŠMU v rokoch 2004 až 2008. Už počas štúdia pracovala v Slovenskej televízii ako scenáristka a dramaturgička detských programov ako napríklad Od Kuka do Kuka.



Celovečerný hraný debut Evy Borušovičovej Modré z neba je poeticky ladená tragikomédia. Na okraji mesta, v osamelom staršom dome s veľkou záhradou, žijú tri generácie – dcéra, matka a babička. Denne zápasia s bežnými problémami ich spolužitia. Film mal premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary v lete 1997.



V roku 2000 nakrútila Eva Borušovičová televízny film Amálka, ja sa zbláznim, ktorý uvádzali aj pod titulom "detský krvák". Scenár tohto rodinného filmu napísala jej spolužiačka z VŠMU Barbora Kardošová. Ide o poeticky ladený film o jednej svadbe, modrinách na duši a nádhernom súrodeneckom vzťahu.



Na filmové plátna priniesla Eva Borušovičová v roku 2001 akčnú komédiu Vadí nevadí. Dej filmu sa odohráva počas jedného víkendu v Bratislave a jej okolí. Pred mikrofónom alternatívnej rozhlasovej stanice sedí moderátor Galager a predpovedá náročnú noc a ešte horší víkend. Ukáže sa, že bude mať pravdu.



Scenár k filmu Jánošík – Pravdivá história (2009), ktorý režírovala poľská režisérka Agnieszka Holland so svojou dcérou Kasie Adamik, písala Eva Borušovičová ako svoj diplomový scenár už v rámci svojho štúdia na VŠMU. Niekoľko rokov len študovala archívne dokumenty a záznamy. Jánošík napokon vznikol po rôznych komplikáciách ako výpravný film v koprodukcii s Poľskom a Českom. Zaujímavosťou je, že od začiatku nakrúcania až po poslednú klapku prešlo skoro 7 rokov, čo z Jánošíka robí najdlhšie vyrábaný slovenský film. Súčasťou tohto projektu bol i knižne vydaný literárny scenár Evy Borušovičovej, ktorý nesie rovnaký názov ako samotný film.



V rámci literárnej činnosti napísala knihu Urobíme všetko čo sa dá (Slovart 2009). Ide o súbor krátkych prozaických fragmentov, ktoré boli najskôr osobitne uverejňované v internetových magazínoch inZine, T-Station a INLAND. Taktiež sa o nej hovorilo, že píše pod pseudonymom Maxim M. Matkin. Ďalšiu svoju knižku nazvanú Do plaviek (Slovart 2018) charakterizovala autorka ako akúsi metaforou toho, že sa netreba báť odhaliť, byť takými, akými sme, bez ohľadu na to, či sme dokonalí a spĺňame kritéria úplnej krásy: „Spôsobov, ako môžeme žiť šťastný život, je viacero, nemusíme sa báť ísť s kožou na trh. Naša hodnota je v našej jedinečnosti." Okrem ženských tém v jej knihách čitateľ nájde aj spoločenské témy. "Dotýka sa aj mňa, čo zažívame my všetci, sú tam aj texty o občianskej angažovanosti," priznala. "Rozhodne to nie je knižka a chudnutí, cvičení ani o tom, že treba absolvovať sériu skrášľovacích kúr," povedala pre TASR.



Okrem spomínaných kníh je Eva Borušovičová autorkou divadelnej hry 69 lepších vecí než sex, ktorá mala premiéru v Štúdiu L+S v roku 2013. Divadlo Andreja Bagara v Nitre prinieslo jej hru Štefánik – slnko v zatmení, ktorá mala premiéru 24. júna 2017.



Eva Borušovičová prednáša aj na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Ateliéri filmovej a televíznej réžie.