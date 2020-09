Režisérka filmov Únos a Sviňa nakrúca dobovú drámu Slúžka

Bratislava 28. septembra (TASR) – Po úspešných tituloch Únos a Sviňa, ktoré lámali rekordy návštevnosti v slovenských kinách, začala režisérka Mariana Čengel Solčanská nakrúcať nový film. Dobová dráma Slúžka sa odohráva pred vznikom Československej republiky. TASR o tom informoval Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film.



Solčanská do hlavných úloh obsadila talentované herečky – Slovenku Danu Droppovú, ktorá si zahrala aj vo Svini, a Češku Radku Caldovú. Vo filme sa ďalej predstavia Zuzana Mauréry, Vica Kerekes, Anna Geislerová či Karel Dobrý a jeho syn Cyril.



Snímka rozpráva príbeh dvoch dievčat zmietaných citovou neistotou. V období prvej svetovej vojny prichádza 15-ročná Anka (Dana Droppová) pracovať ako slúžka do pražskej vily vysokopostaveného rakúsko-uhorského úradníka (Karel Dobrý) a jeho manželky (Zuzana Mauréry). Ankinou novou rodinou sa stáva zvyšné služobníctvo – kuchárka Kristína (Anna Geislerová), slúžka Líza (Vica Kerekes) či záhradník Štefan (Lukáš Pelč). Okrem nich však získava aj úhlavného nepriateľa – rovnako starú dcéru z panskej rodiny Resi (Radka Caldová). Nevraživosť sa však postupne premení na sympatie a medzi mladými ženami sa rozvinie romantický vzťah. To všetko v čase, keď ženy nemali ani volebné právo, nieto ešte právo na lásku podľa vlastného výberu.



Film je inšpirovaný rovnomenným románom Hany Lasicovej, ktorá je spolu so Solčanskou aj spoluautorkou scenára. „Ústredná postava Anky má svoj reálny predobraz v tete Anke, ktorá vychovávala moju mamu Magdu a tetu Milku, sestry Vášáryové. Zachovali sa nám po nej fotky a spomienky, a to je vlastne všetko, čo po nej zostalo," približuje pozadie príbehu Lasicová.



Solčanská priznáva, že sa film rozhodla realizovať najmä z dôvodu jeho spoločenského presahu a ženskej téme.



„Slúžka nie je iba príbehom Anky, aktuálnym aj dnes. Dejiny opäť slúžia ako učebnica a poukazujú na ustavične sa cykliaci problém slabšieho pohlavia – jeho ustavičnej služby, ustavičného ticha a očakávanej poslušnosti. Je to príbeh, ktorý stojí na osobnej dráme, ale neopomína ani dramatickú zápletku významného obdobia európskych dejín."



Kameramanom je Laco Janošták (Únos), architektom skúsený Tomáš Berka a kostýmovou výtvarníčkou Katarína Štrbová Bieliková (Učiteľka, Šarlatán). Nakrúcanie prebieha od 24. septembra do konca októbra na Zámku Slatiňany pri Pardubiciach, ktorý je v správe Národného pamiatkového ústavu Českej republiky.



Producentmi filmu sú slovenská spoločnosť Bright Sight Pictures a česká CINEART TV Prague, koproducentom je Česká televízia. Do slovenských kín sa dostane na jeseň 2021.