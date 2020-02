Šťastný nový rok je najúspešnejším filmom za posledný rok

Bratislava 20. februára (TASR) – Vianočná romantická komédia Šťastný nový rok producentky Adriany Kronerovej a režiséra Jakuba Kronera sa stala absolútnou jednotkou v návštevnosti slovenských kín za uplynulých 12 mesiacov. "Dosiahla tak prvenstvo medzi všetkými filmami, ktoré mali premiéru v roku 2019," TASR o tom informoval Radomír Brhlík z Be Well Media.



Téma lásky, ktorá má mnoho podôb, ale nakoniec si každého nájde, v spojení s výkonmi slovenských a českých hereckých hviezd, zarezonovala v divákoch, ktorí si film prišli pozrieť v rekordnom počte. Šťastný nový rok, ktorý mal premiéru 5. decembra, videlo zatiaľ 278 447 Slovákov.



"Film tak predbehol v celkovej návštevnosti aj najnavštevovanejšie zahraničné snímky za toto obdobie, ktorými boli Avengers: Endgame a Frozen," dodal.



Pre režiséra Jakuba Kronera (Bratislavafilm, Love, LokalFilmis) to bola prvá romantická komédia. Jej úspech komentoval slovami: "Mám radosť, že sa nám podarilo splniť si náš zámer - potešiť čo najviac divákov v kine. O slovenské žánrové filmy začína byť rovnaký záujem ako o tie zahraničné, a to je pozitívny trend. Ja som veľmi rád, že Šťastný nový rok je súčasťou tohto trendu."



Film dosiahol úspech aj v Českej republike. "Spolu so Slovenskom sa číslo návštevnosti do dnešného dňa vyšplhalo na 546 077 divákov," uzavrel Brhlík.