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Filmári vydali knihu o využití dronov v súčasnej kultúre
Čitateľ sa dozvie, že drony ako technologické nástroje sú v oblasti filmu a nových médií významným obohatením, rovnako sú podnetným predmetom teoretického výskumu.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Témou využitia dronov v súčasnej kinematografii a v oblasti nových médií sa zaoberá publikácia Dron-Oko, ktorú nedávno vydal Slovenský filmový ústav (SFÚ). Jej autorka, filozofka a estetička Romana Javorčeková v nej okrem pomenovania teoretických hľadísk, venuje priestor aj analýze súčasných filmových diel, nakrútených prevažne s využitím dronov. Ako ďalej informuje SFÚ, kniha vyšla v edícii Cinestézia filmologického časopisu Kino-Ikon, ktorý tento rok oslavuje 30. výročie svojej existencie.
Filozofka a estetička Romana Javorčeková v publikácii poukazuje na to, že drony sa čoraz častejšie využívajú v audiovízii pre svoje špecifické vlastnosti, ktoré filmárom otvárajú nové možnosti tvorby a ktoré zásadne menia súčasnú filmovú estetiku. „V tejto oblasti sa pri ich použití skloňujú aj také pojmy ako sloboda, udržateľnosť a fascinácia,“ dodáva autorka a zdôrazňuje, že rôzne spôsoby využívania dronov spája radikálna zmena vnímania, videnia a pozorovania sveta, a v jej uvažovaní sa preto prelína myslenie typické pre spoločenské vedy s biológiou človeka.
Knihu rozdelila do dvoch častí, ktoré majú štyri podkapitoly. Prvá časť sa venuje problematike videnia v prírodných vedách a v kultúre a zároveň chce poukázať na rozdiel medzi prirodzeným a „umelým“ videním tak, že sa perspektíva skúmania vždy implicitne alebo explicitne dotýka dronov. Druhá časť sa zaoberá patológiou videnia, teda tým, čo nejakým spôsobom prekračuje alebo narúša určitú normu videnia.
Čitateľ sa dozvie, že drony ako technologické nástroje sú v oblasti filmu a nových médií významným obohatením, rovnako sú podnetným predmetom teoretického výskumu. „Inovatívne letecké zábery, ktoré vyžadujú nové vnímanie ‚digitálnej‘ rýchlosti, dynamiky a hĺbky, vychádzajúc z rýchleho približovania a vzďaľovania sa od objektov, vyvolávajú nielen potrebu po nastolení nových estetických a etických kritérií, ale aj po interdisciplinárnom dialógu medzi rôznymi oblasťami výskumu, medzi umením a vedou,“ uvádza SFÚ ku knihe, v ktorej autorka ponúka medziodborové skúmanie a prostredníctvom filmových analýz súčasných filmov, v ktorých sa vo veľkej miere využívajú dronové zábery, dokazuje, že hoci sú drony mocenské nástroje, môžu mať aj kontemplatívny charakter.
V knihe venuje priestor dielam slovenskej režisérky Viery Čákanyovej, využívajúcej drony ako obsahovo-formotvornú funkčnú jednotku, zdroj nových významov suplujúci filozofiu a prinášajúci nový raster informácií o súčasnom človeku. Filozofka a estetička sa tiež venuje filmom nórskej režisérky Margreth Olinovej, ktorá patrí k výrazným ženským autorkám súčasnosti využívajúcim drony vo svojich filmoch, a to predovšetkým pre ich možnosti vytvoriť hladké a čisté zábery väčších celkov.
Názov knihy Dron-Oko podľa autorky evokuje funkčnú podobnosť prístroja (dronu) a zrakového orgánu. „Zároveň je to symbolická podobnosť, ktorá umožňuje pochopiť, že technológie sa veľmi zásadne podieľajú na konštruovaní sveta a konkrétne drony výrazne menia jeho chápanie,“ uzatvára Javorčeková.
Filozofka a estetička Romana Javorčeková v publikácii poukazuje na to, že drony sa čoraz častejšie využívajú v audiovízii pre svoje špecifické vlastnosti, ktoré filmárom otvárajú nové možnosti tvorby a ktoré zásadne menia súčasnú filmovú estetiku. „V tejto oblasti sa pri ich použití skloňujú aj také pojmy ako sloboda, udržateľnosť a fascinácia,“ dodáva autorka a zdôrazňuje, že rôzne spôsoby využívania dronov spája radikálna zmena vnímania, videnia a pozorovania sveta, a v jej uvažovaní sa preto prelína myslenie typické pre spoločenské vedy s biológiou človeka.
Knihu rozdelila do dvoch častí, ktoré majú štyri podkapitoly. Prvá časť sa venuje problematike videnia v prírodných vedách a v kultúre a zároveň chce poukázať na rozdiel medzi prirodzeným a „umelým“ videním tak, že sa perspektíva skúmania vždy implicitne alebo explicitne dotýka dronov. Druhá časť sa zaoberá patológiou videnia, teda tým, čo nejakým spôsobom prekračuje alebo narúša určitú normu videnia.
Čitateľ sa dozvie, že drony ako technologické nástroje sú v oblasti filmu a nových médií významným obohatením, rovnako sú podnetným predmetom teoretického výskumu. „Inovatívne letecké zábery, ktoré vyžadujú nové vnímanie ‚digitálnej‘ rýchlosti, dynamiky a hĺbky, vychádzajúc z rýchleho približovania a vzďaľovania sa od objektov, vyvolávajú nielen potrebu po nastolení nových estetických a etických kritérií, ale aj po interdisciplinárnom dialógu medzi rôznymi oblasťami výskumu, medzi umením a vedou,“ uvádza SFÚ ku knihe, v ktorej autorka ponúka medziodborové skúmanie a prostredníctvom filmových analýz súčasných filmov, v ktorých sa vo veľkej miere využívajú dronové zábery, dokazuje, že hoci sú drony mocenské nástroje, môžu mať aj kontemplatívny charakter.
V knihe venuje priestor dielam slovenskej režisérky Viery Čákanyovej, využívajúcej drony ako obsahovo-formotvornú funkčnú jednotku, zdroj nových významov suplujúci filozofiu a prinášajúci nový raster informácií o súčasnom človeku. Filozofka a estetička sa tiež venuje filmom nórskej režisérky Margreth Olinovej, ktorá patrí k výrazným ženským autorkám súčasnosti využívajúcim drony vo svojich filmoch, a to predovšetkým pre ich možnosti vytvoriť hladké a čisté zábery väčších celkov.
Názov knihy Dron-Oko podľa autorky evokuje funkčnú podobnosť prístroja (dronu) a zrakového orgánu. „Zároveň je to symbolická podobnosť, ktorá umožňuje pochopiť, že technológie sa veľmi zásadne podieľajú na konštruovaní sveta a konkrétne drony výrazne menia jeho chápanie,“ uzatvára Javorčeková.