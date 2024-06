Filmová obec namieta zmeny v zákone o Audiovizuálnom fonde

Bratislava 27. júna (TSAR) - Filmová a kultúrna obec vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nepodporili zmeny v zákone o Audiovizuálnom fonde (AVF). Predložený pozmeňujúci návrh podľa viacerých organizácií výrazne zasahuje do fungovania fondu a ohrozuje ho. Ministerstvo kultúry (MK) SR to odmieta, obavy považuje za neopodstatnené. Obvinenia organizácií sú podľa rezortu založené na nesprávnych interpretáciách zmien.



"Zmeny ohrozujú životaschopnosť celého filmového priemyslu," vyhlásili filmárske organizácie s tým, že novela podkopáva princípy odborného a nezávislého rozhodovania o finančnej podpore slovenskej audiovízie a ohrozuje poskytovanie systematickej finančnej podpory založenej na princípoch odbornosti a nezávislosti od politických reprezentácií.



Kritizujú zmeny týkajúce sa zloženia rady fondu aj možnosť jej neverejných rokovaní. Ozrejmili, že piatich z 13 členov rady by menovala sama ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Obávajú sa aj možnosti ministerky odvolávať členov rady bez udania dôvodu a ohrozenia ich nezávislosti pri rozhodovaní. Upozorňujú, že rada má získať kompetenciu schvaľovať podporu projektom deviatimi hlasmi, teda bez súhlasu ministerstvom volených zástupcov by schvaľovanie nebolo možné. Prenos kompetencie z riaditeľa fondu podľa organizácií nabúra princíp vyváženej deľby moci.



Tvrdia, že MK sa snaží získať kontrolu nad žiadateľmi i obsahom diel podporovaných z verejných zdrojov. "Priamy politický vplyv sa nebude týkať iba nakrúcania filmov, ale aj ich distribúcie, filmových festivalov, výskumných projektov alebo modernizácie kín," upozornili. Podčiarkli, že pre ďalší rast slovenskej audiovízie je kľúčová stabilita výrobného a dotačného prostredia.



Pod výzvu sa podpísali okrem Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a Asociácie slovenského dokumentárneho filmu aj Asociácia scenáristov v slovenskej audiovízii, Asociácia nezávislých producentov, či Asociácia producentov animovaného filmu, Únia filmových distribútorov, Platforma Otvorená Kultúra a ďalšie.



"Obvinenia, že nová úprava zloženia rady AVF a jej kompetencie znižuje transparentnosť a nezávislosť fondu, sú neopodstatnené. Zákon predpokladá, že rada bude naďalej tvorená odborníkmi z oblasti audiovízie, ktorí prejdú dôkladným výberom a schvaľovacím procesom. Cieľom zmien je zvýšiť efektivitu a odbornú kvalitu rozhodovania," reagovalo pre TASR ministerstvo. Zvýšenie počtu členov má zabezpečiť širšiu reprezentáciu segmentov audiovizuálneho sektora a posilniť pluralitu a diverzita názorov.



Vysvetlilo, že rozhodnutie o možnostiach neverejného rokovania rady je motivované snahou zvýšiť efektivitu a otvorenosť diskusií bez vonkajších tlakov. "Povinnosť otvoreného rokovania za každých okolností by mohla spôsobiť problémy s ochranou citlivých obchodných informácií a so zachovaním dôvernosti pri posudzovaní projektov," tvrdí rezort.



MK tiež deklarovalo, že schvaľovací proces ostáva transparentný a spravodlivý. Podčiarklo, že každé rozhodnutie rady bude riadne zdokumentované a kontrolované dozornou radou fondu, ktorá má posilnenú úlohu v dohľade nad činnosťou fondu. "Tým sa zabezpečí, že rozhodnutia budú v súlade s cieľmi a poslaním fondu a budú reflektovať aktuálne potreby slovenského audiovizuálneho prostredia," uviedlo ministerstvo.



Novela podľa rezortu posilní úlohu dozornej rady, ktorá získava viac právomocí na kontrolu činnosti fondu a jeho hospodárenia s verejnými financiami. Tvrdí, že mechanizmy, ktoré má novela zaviesť, zabezpečia vyváženú podporu projektov rôznych žánrov a tém.