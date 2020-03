Filmové hity minuloročného Febiofestu sú aj online

Bratislava 5. marca (TASR) - So žánrovo rozmanitým obsahom i online programom chce nových divákov osloviť 27. ročník Medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava (11. - 17. 3.). Vďaka spolupráci s nedávno spustenou slovenskou streamovacou službou môžu nedočkaví diváci sledovať do 15. marca úspešné slovenské a české tituly minulého ročníka festivalu online. TASR o tom informovala Alexandra Gojdičová, PR DAFilms.sk.



Vo výbere online filmov z Febiofestu 2019 dominujú slovenské a české tituly, ktoré boli uvedené v najnavštevovanejšej festivalovej sekcii Slovenská filmová krajina a v sekcii hraničných žánrov Bez limitov. Diváci v ňom nájdu napríklad hraný debut Juraja Šlauku Punk je hned! Príbeh drogovo závislého pankáča Kvička, neherca, ktorý hrá sám seba, je čerstvo nominovaný v šiestich kategóriách na národnú filmovú cenu Slnko v sieti.



V online výbere je aj animovaný film Šarkan režiséra Martina Smatanu, ktorý si minulý rok z Febiofestu odniesol Cenu divákov a uviedol ho v programe aj festival Berlinale. Tomáš Krupa vo svojom dokumente Dobrá smrť odvážne prekročil lokálne témy. Snímka sleduje britskú rodinu sedemdesiatničky Janette, ktorá trpí svalovou dystrofiou a rozhodne sa pre asistovanú eutanáziu vo švajčiarskom centre. Jej rozhodnutie vyvoláva rozporuplné emócie v celej rodine, najviac pochopenia pre matkino rozhodnutie má syn Simon, ktorý trpí rovnakým ochorením. Dokumentárny film úspešne prezentoval slovenskú kinematografiu na filmových festivaloch po celom svete a získal viacero ocenení.



Český koprodukčný film Nedotýkaj sa ma režisérky Adiny Eleny Pintilie vzbudil rozruch na 68. ročníku Berlinale a získal Zlatého medveďa za najlepší celovečerný debut. Porota ocenila empatický vzhľad do prežívania ľudí, ktorí túžia po intimite a zároveň sa jej desia. Vďaka Febiofestu sa film dostal aj k slovenským divákom a pre tých, ktorí ho na festivale minulý rok nezastihli, je dostupný online na portáli DAFilms.sk.



Filmy festivalového špeciálu Febiofest môžu diváci vidieť na uvedenom portáli do 15. marca vo formáte online streamingu či na stiahnutie po registrácii a uhradení predplatného, prípadne jednorazového poplatku.