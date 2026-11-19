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Filmový festival inakosti premiéruje komediálnu drámu Chica Checa
Film mal svetovú premiéru v hlavnej súťaži 60. ročníka MFF Karlove Vary, kde sa uchádzal o cenu Krištáľový glóbus, a vyvolal silné reakcie publika.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Filmový festival inakosti (FFi) vo štvrtok v Bratislave premiéruje komediálnu drámu Chica Checa od českého režiséra, scenáristu a hudobného skladateľa Šimona Holého.
„Nie náhodou vznikol v česko-slovensko-francúzskej koprodukcii. Odohráva sa v Česku v malej dedinke, kde hlavnou postavou je poštárka,“ približuje snímku jej slovenská koproducentka Silvia Panáková. Film mal svetovú premiéru v hlavnej súťaži 60. ročníka MFF Karlove Vary, kde sa uchádzal o cenu Krištáľový glóbus, a vyvolal silné reakcie publika.
Rozpráva príbeh 55-ročnej Zdeny, ktorú stvárnila Pavla Tomicová. Jej poštárka žije sama v starom dome, ktorý potrebuje opravy, a voľný čas trávi pri televízii. Syn Lukáš (Jan Cina) žije vo Francúzsku a s mamou je v kontakte len občas cez počítač. Zdena ho považuje za úspešného a šťastného, no veľká vzdialenosť a sporadický kontakt ich vzťahu nepomáhajú.
Keď Lukášova stará mama, ktorá žije v zariadení pre seniorov, vysloví posledné želanie vidieť Helenu Vondráčkovú, Lukáš sa vracia domov. A prináša so sebou aj tajomstvo, ktoré dlho skrýval. Rodina sa dozvie o jeho sexuálnej orientácii a aj to, že sa živí ako úspešná drag queen Chica Checa. „Zároveň sa ukáže, že aj Zdena by chcela žiť inak, než od nej okolie očakáva. Snaha splniť babkino želanie Lukáša a Zdenu opäť zblíži. Obaja zistia, že ak chcú byť úprimní k svojim najbližším, musia byť úprimní aj sami k sebe,“ dodáva k filmovej novinke distribučná spoločnosť CinemArt SK, ktorá ju od štvrtka (19. 11.) prináša do kín.
„Film otvára niekoľko tém, otvára vzťah matky a syna, kde musím povedať, že Pavla Tomicová sú s Janom Cinom cez film chemicky prepojení. Kam prídu, naozaj vyzerajú ako matka so synom, cítiť to aj z plátna,“ myslí si Panáková. „Zdenino odmietnutie toho, že syn vo Francúzsku nepracuje v banke, ale robí drag queen, je pre ňu veľmi šokujúce, nevie to spracovať, ale hľadá cestu, ako sa dostať k synovi, aby mohli byť spolu a mali dialóg,“ približuje koproducentka filmu, ktorý tiež otvára v slovenskom prostredí pomerne nepoznanú tému drag queens.
„Pre mňa to bolo ako prísť do iného sveta, vo filme máme veľmi známu slovenskú drag queen, je ňou v Česku pôsobiaci Martin Talaga, ale mal aj predstavenia na Slovensku,“ poznamenala Panáková. K dielu mladého režiséra Šimona Holého dodáva, že vychádzal pri tvorbe scenára zo svojej skúsenosti s vlastnou matkou. „Dialógy nešuštia, sú prirodzené, pretože niečo podobné si zažil s mamou, ktorá ho prijala a bola s nami aj na karlovarskom festivale. Bolo aj pre ňu veľmi silné vidieť svoje rozhodnutie na plátne,“ podotkla slovenská koproducentka filmu, ktorý prináša aj tému života osamelých starších ľudí na vidieku a klebiet v malej komunite.
„Nie náhodou vznikol v česko-slovensko-francúzskej koprodukcii. Odohráva sa v Česku v malej dedinke, kde hlavnou postavou je poštárka,“ približuje snímku jej slovenská koproducentka Silvia Panáková. Film mal svetovú premiéru v hlavnej súťaži 60. ročníka MFF Karlove Vary, kde sa uchádzal o cenu Krištáľový glóbus, a vyvolal silné reakcie publika.
Rozpráva príbeh 55-ročnej Zdeny, ktorú stvárnila Pavla Tomicová. Jej poštárka žije sama v starom dome, ktorý potrebuje opravy, a voľný čas trávi pri televízii. Syn Lukáš (Jan Cina) žije vo Francúzsku a s mamou je v kontakte len občas cez počítač. Zdena ho považuje za úspešného a šťastného, no veľká vzdialenosť a sporadický kontakt ich vzťahu nepomáhajú.
Keď Lukášova stará mama, ktorá žije v zariadení pre seniorov, vysloví posledné želanie vidieť Helenu Vondráčkovú, Lukáš sa vracia domov. A prináša so sebou aj tajomstvo, ktoré dlho skrýval. Rodina sa dozvie o jeho sexuálnej orientácii a aj to, že sa živí ako úspešná drag queen Chica Checa. „Zároveň sa ukáže, že aj Zdena by chcela žiť inak, než od nej okolie očakáva. Snaha splniť babkino želanie Lukáša a Zdenu opäť zblíži. Obaja zistia, že ak chcú byť úprimní k svojim najbližším, musia byť úprimní aj sami k sebe,“ dodáva k filmovej novinke distribučná spoločnosť CinemArt SK, ktorá ju od štvrtka (19. 11.) prináša do kín.
„Film otvára niekoľko tém, otvára vzťah matky a syna, kde musím povedať, že Pavla Tomicová sú s Janom Cinom cez film chemicky prepojení. Kam prídu, naozaj vyzerajú ako matka so synom, cítiť to aj z plátna,“ myslí si Panáková. „Zdenino odmietnutie toho, že syn vo Francúzsku nepracuje v banke, ale robí drag queen, je pre ňu veľmi šokujúce, nevie to spracovať, ale hľadá cestu, ako sa dostať k synovi, aby mohli byť spolu a mali dialóg,“ približuje koproducentka filmu, ktorý tiež otvára v slovenskom prostredí pomerne nepoznanú tému drag queens.
„Pre mňa to bolo ako prísť do iného sveta, vo filme máme veľmi známu slovenskú drag queen, je ňou v Česku pôsobiaci Martin Talaga, ale mal aj predstavenia na Slovensku,“ poznamenala Panáková. K dielu mladého režiséra Šimona Holého dodáva, že vychádzal pri tvorbe scenára zo svojej skúsenosti s vlastnou matkou. „Dialógy nešuštia, sú prirodzené, pretože niečo podobné si zažil s mamou, ktorá ho prijala a bola s nami aj na karlovarskom festivale. Bolo aj pre ňu veľmi silné vidieť svoje rozhodnutie na plátne,“ podotkla slovenská koproducentka filmu, ktorý prináša aj tému života osamelých starších ľudí na vidieku a klebiet v malej komunite.