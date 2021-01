Filmtopia uviedla vlani do kín 7 premiér, filmy videlo 30.000 divákov

Bratislava 11. januára (TASR) - V roku 2020, v ktorom pandémia na väčšinu času zavrela kiná, sa distribučnej spoločnosti Filmtopia podarilo priniesť sedem filmov. Pokračovala tiež v medzinárodnom projekte Kinedok. "Viac ako 2000 projekcií videlo takmer 30.000 divákov," informovala TASR PR manažérka Zuzana Golianová. Dodala, že niektoré projekcie sprevádzali diskusie, workshopy, program pre školy aj pre rodiny s deťmi. V rámci nutnej flexibility vznikol aj projekt Filmtopia online u vás doma: "Niektoré snímky mali aj tri plánované a avizované premiéry, no napriek tomu na svoj vstup do kín čakajú ešte aj v tomto roku."



Prvý štvrťrok 2020 pracovala distribučná spoločnosť na kampani a príprave distribúcie filmov V sieti a Služobníci do kín. "Avšak päť dní po veľkolepej premiére filmu V sieti sa kiná zavreli a my sme museli čakať dlhé tri mesiace, aby sme film opäť do kín vrátili," rekapituluje náročný rok riaditeľka Filmtopie Silvia Učňová Kapustová, ktorá spoločnosť prevzala približne pred rokom a mala veľké plány s jej novou etapou. "Bolo to náročné a skľučujúce obdobie. Napriek tomu som hrdá na to, že sa nám podarilo v tomto nepriaznivom roku uviesť do kín všetky tri verzie výnimočného a dôležitého dokumentu, na ktorý prišlo na Slovensku 24.000 divákov," dodala k filmu V sieti s tým, že pri znovuotvorení kín chce distribučná spoločnosť naplno realizovať pripravenú osvetovú kampaň a školské projekcie snímky.



V roku 2020 priniesla Filmtopia aj tituly Sólo, Christo: Chôdza po vode, Krajina medu, Staříci, Proxima, Služobníci a pokračovala v projekte Kinedok, medzinárodnej platforme distribúcie dokumentárnych filmov. "Celkovo je úspech, že sa nám počas roka podarilo do kín uviesť sedem filmových premiér a realizovali sme v alternatívnych centrách tiež Kinedok. Na záver roka sme našim divákom a odvážnym kinám, ktoré otvorili svoje brány, uvoľnili dvakrát prekladanú premiéru slovenského celovečerného filmu Služobníci," konštatovala Učňová Kapustová s tým, že film Služobníci mal v kinách priestor presne dva týždne, potom sa kiná opäť zavreli. Za spomínané dva týždne sa uskutočnilo aj menšie turné delegácie tvorcov oceňovanej snímky na čele s režisérom Ivanom Ostrochovským, zavítala do Bratislavy, Banskej Bystrice, Kežmarku a Košíc. Hraný film Staříci zasa prišiel do Trnavy osobne uviesť hlavný herecký predstaviteľ Jiří Schmitzer.



Kiná na Slovensku boli počas prvej vlny pandémie tri mesiace zatvorené a otvárať sa začali len postupne. V októbri sa opäť zatvorili a na necelý mesiac sa otvorili až koncom novembra. Tri dni pred Vianocami sa ukončilo premietanie na neurčito. "Kiná teda boli zavreté na viac ako päť mesiacov, no už od marca žiadne z kín nebolo schopné nabehnúť na pôvodne plánovanú distribúciu a súvislý chod," pripomína Golianová situáciu, ktorá spôsobila presun mnohých aktivít do online priestoru. Preto vznikol aj projekt Filmtopia online u vás doma. "Chceli sme zareagovať a dať našim fanúšikom a divákom najavo, že na nich myslíme. Aj keď v našom prípade online distribúcia nemôže nikdy nahradiť ani príjmy a ani činnosť distribučnej filmovej spoločnosti," poznamenala Učňová Kapustová. Riaditeľka distribučnej spoločnosti sa na momentálnu situáciu v živote a kultúre pozerá s veľkou pokorou: "Viem, že nič, iba trpezlivosť, zodpovednosť a skromnosť nás všetkých privedie k vytúženej slobode."



Rok 2021 Filmtopia otvorí dlho očakávaným filmom Bohdana Slámu Krajina ve stínu, ktorý mal pôvodne vstúpiť do slovenských kín už na jeseň. Aktuálne má snímka na svojom konte päť nominácií na Ceny českej filmovej kritiky 2020.