< sekcia Slovensko
Filozofická fakulta UK privíta 16. regionálne kolokvium Neerlandicum
Hlavné mesto Slovenska privíta popredných odborníkov na holandský jazyk, literatúru a kultúru.
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Pri príležitosti 30. výročia založenia študijného programu prekladu a tlmočenia so zameraním na nederlandistiku na Filozofickej fakulte (FiF) Univerzity Komenského (UK) privíta Bratislava 3. až 6. júna medzinárodné podujatie. Fakulta sa stane dejiskom 16. regionálneho kolokvia Neerlandicum. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Eva Kopecká.
Hlavné mesto Slovenska privíta popredných odborníkov na holandský jazyk, literatúru a kultúru. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia výsledkov prieskumu uplatnenia absolventov, ktorá poukáže na atraktívne ekonomické a profesijné možnosti spojené so znalosťou holandčiny.
Jedným z kľúčových míľnikov, ktoré si akademická obec počas týchto dní pripomenie, je 30. výročie založenia medzinárodného združenia pre nederlandistov v strednej Európe s názvom Comenius. Za tri desaťročia sa táto organizácia rozrástla na sieť prepojujúcu pedagógov, výskumníkov, študentov a absolventov od strednej Európy až po vzdialené krajiny. Jubilejné kolokvium na pôde FiF UK toto široké spoločenstvo prepája a zároveň podčiarkuje trvalý význam holandského jazyka a kultúry v nadnárodnom kontexte.
Hlavné mesto Slovenska privíta popredných odborníkov na holandský jazyk, literatúru a kultúru. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia výsledkov prieskumu uplatnenia absolventov, ktorá poukáže na atraktívne ekonomické a profesijné možnosti spojené so znalosťou holandčiny.
Jedným z kľúčových míľnikov, ktoré si akademická obec počas týchto dní pripomenie, je 30. výročie založenia medzinárodného združenia pre nederlandistov v strednej Európe s názvom Comenius. Za tri desaťročia sa táto organizácia rozrástla na sieť prepojujúcu pedagógov, výskumníkov, študentov a absolventov od strednej Európy až po vzdialené krajiny. Jubilejné kolokvium na pôde FiF UK toto široké spoločenstvo prepája a zároveň podčiarkuje trvalý význam holandského jazyka a kultúry v nadnárodnom kontexte.