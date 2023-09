Finalisti ocenenia vedcov Eset Science Award sú známi

Bratislava 21. septembra (TASR) - Finalisti ocenenia vedcov Eset Science Award v kategóriách výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania sú známi. Mená troch laureátov sa verejnosť dozvie 12. októbra, vyhlásení budú na slávnostnom galavečere. TASR o tom za spoločnosť informovala Michaela Lukovičová.



"Finalistky a finalisti tohto ročníka ocenenia v pravom zmysle slova zosobňujú odkaz, že veda je bez hraníc. Svojou prácou nám ukazujú aj to, že Slovensko sa nemôže rozvíjať bez spoluprác, ktoré presahujú hranice našej krajiny. Všetko sú to osobnosti, za ktorých prácou sa skrýva veľa úsilia, pokusov aj omylov a neustáleho hľadania," uviedla Paulína Böhmerová zo spoločnosti Eset.



Finalistami v kategórii výnimočná osobnosť vedy na Slovensku sú Dušan Galusek, Daniela Ježová, Helena Kanďárová, Igor Lacík a Pavel Povinec. V kategórii výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov to je Matej Baláž, Viktória Čabanová, Ivan Srba, Martin Klaučo a Michal Šujan. Päticu finalistov v kategórii výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania tvoria Katarína Cechlárová, Michal Hatala, Daniela Ostatníková, Igor Podlubný a Ľubomír Švorc.



Medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny a astrofyzikom Michelom Mayorom vyberie dvoch laureátov v dvoch hlavných kategóriách. Spolu s ním budú rozhodovať Jan Konvalinka, Anne Leriche, Dominique Bonvin a Maria Grazia Valsecchi. Laureáta kategórie výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania vyberie odborná porota zložená zo zástupcov slovenských vysokých škôl a univerzít.