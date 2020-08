Financie na ornitologickú pozorovaciu vežu poskytne rakúsky partner

Bratislava 9. augusta (TASR) - Financie na stavbu ornitologickej pozorovacej veže pri bratislavskej mestskej časti Čunovo poskytne rakúsky partner. Ten na území Rakúska postavil takéto veže vo vyššom počte. Pre TASR to uviedol Roman Slobodník z občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku, ktoré vežu plánuje postaviť. Partnera konkrétne nemenoval.



Pohyb ľudí je momentálne v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia neusmernený a nelegálny. Preto má byť veža podľa ornitológa postavená najmä pre nasmerovanie ľudí. "Veža má byť dominantným prvkom daného miesta a má vytvoriť také podmienky pre ľudí, aby ľudia nepokračovali ďalej do územia, na ktoré je vstup zakázaný. Veža umožní všetko podstatné vidieť z miesta z bezpečnej vzdialenosti pre dropy," priblížil Slobodník. Dodal, že dôsledkom neusmerneného pohybu ľudí tak tento rok nezahniezdil v celej slovenskej časti CHVÚ drop veľký.



Veža by sa mala podľa Slobodníka postaviť v závislosti od všetkých povolení v rámci schvaľovacieho procesu.



Pozorovacia veža má stáť na pozemku hlavného mesta. Mestskí poslanci koncom júna schválili združeniu symbolický nájom desať eur na rok. Združenie chce v prípade získania finančných prostriedkov umiestniť na pozemku aj dve lavičky, slúžiace pre jašterice a zároveň na sedenie pre ľudí. Plánuje tiež stojan na bicykle a informačnú tabuľu.