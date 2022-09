Financie za vyplatené odmeny budú školám refundované na základe údajov

Bratislava 4. septembra (TASR) - Finančné prostriedky za vyplatené 500-eurové odmeny budú školám a štátnym školským zariadeniam refundované na základe údajov o vyplatených odmenách. Tie si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zbiera zo škôl a štátnych školských zariadení prostredníctvom elektronického formulára v termíne od 2. do 9. septembra. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.



V dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa sa uvádza, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku 31. augustu 2022, odmenu podľa zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. "Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena sa pomerne kráti," uvádza sa na webe rezortu školstva.



MŠVVaŠ SR zaslalo k poskytovaniu jednorazového príspevku v sume 500 eur pre všetky školy a štátne školské zariadenia usmernenie. Pri vyplatení odmeny školy a školské zariadenia postupujú v súlade s podmienkami dohodnutými v dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Ich vyplatenie realizujú v školách z normatívnych finančných prostriedkov. Rovnako je to aj v štátnych školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy. V prípade školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, vyšších územných celkov, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sa vyplácajú z finančných prostriedkov, ktoré dostávajú z podielových daní.



Elektronický formulár je podľa rezortu školstva potrebné vyplniť do 9. septembra. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, vyšších územných celkov, cirkevných a súkromných zriaďovateľov vypĺňajú do formulára údaje len za zamestnancov v prenesenom výkone.