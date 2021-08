Finančná správa: Prípadné trestné činy nesmú byť zametané pod koberec

Bratislava 4. augusta (TASR) – Pokiaľ sa potvrdia informácie o obvineniach aktívnych príslušníkov Finančnej správy (FS) SR, budú bezodkladne pozbavení výkonu štátnej služby v súlade so zákonom. V súvislosti s aktuálnym vyšetrovaním Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v kauze Mýtnik III to v stredu to uviedla FS. Vedenie finančnej správy už v prípade zadržaných príslušníkov „prijalo kroky“.



„FS je naďalej prostredníctvom sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly plne súčinná pri vyšetrovaní v rámci akcie Mýtnik, čo je dôkazom toho, že snahou vedenia je, aby trestné činy, na ktorých sa mohli podieľať príslušníci FS, neboli zametané pod koberec,“ uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Vzhľadom na to, že ide o prípad, ktorý vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní, nechce FS uvádzať bližšie podrobnosti.



Informáciu, že NAKA zasahuje v korupčnej kauze Mýtnik III, potvrdila v stredu pre TASR hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. Medzi obvinenými by mali byť podnikateľ Miroslav Výboh, bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová a bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc.



Korupčná kauza Mýtnik, v ktorej NAKA zasahovala už dvakrát, sa týka utajovaných zmlúv na Finančnej správe SR za niekoľko desiatok miliónov eur. Medzi obvinenými v kauze v súčasnosti figuruje aj podnikateľ Jozef B., bývalý riaditeľ Finančnej správy František I. či IT podnikateľ Michal S.