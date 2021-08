Finančná správa: Rozhodnutie v kauze Mýtnik III neovplyvní postup FS

Bratislava 7. augusta (TASR) – Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze Mýtnik III nebude mať vplyv na postup finančnej správy (FS). Pre TASR to uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.



"Naďalej platí, že všetci obvinení budú pozbavení výkonu služby až do skončenia trestného stíhania," povedala Rybanská. Ubezpečila, že finančná správa bude naďalej súčinná s Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pre objasnenie možnej trestnej činnosti jej príslušníkov.



ŠTS prepustil v sobotu na slobodu trojicu obvinených v kauze Mýtnik III, bývalého štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Radka K., riaditeľku odboru právnej pomoci FS Denisu Ž. a exriaditeľku odboru verejného obstarávania FS Kornéliu Č. V prípade štvrtého obvineného, bývalého viceprezidenta FS Daniela Č. vzal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry návrh na jeho vzatie do väzby späť.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil v rámci akcie Mýtnik III z korupčnej trestnej činnosti dovedna osem osôb. Ide výlučne o korupčnú trestnú činnosť, ktorá má základ v štyroch rôznych skutkoch. Voči dvom osobám bolo vznesené obvinenie z trestného činu podplácania a voči ďalším šiestim osobám bolo vznesené obvinenie z trestného činu prijímania úplatku. Celkovo boli zadržané štyri osoby. Pobyt jednej obvinenej osoby aktuálne nie je známy.



Medzi obvinenými je aj bývalá prezidentka FS Lenka W., ktorá sa priznala ku skutku. Lenku W. prepustili v stredu (4. 8.) z cely policajného zaistenia. Obvinení sú tiež podnikateľ Miroslav V. a aj bývalý šéf FS František I.