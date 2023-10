VIDEO: Finančná správa zachytila tisícky falzifikátov parfumov

Bratislava 9. októbra (TASR) - Finančná správa zachytila tisícky kusov falzifikátov parfumov. Ak by sa dostali na trh, tak by majiteľom ochranných známok vznikla škoda viac 1,5 milióna eur, čo predstavuje historicky najvyššiu škodu v oblasti porušovania práv duševného vlastníctva v rámci jedného prípadu. Išlo o značky, ako napríklad Christian Dior, Chanel, Calvin Klein, Hugo Boss či Hermes. Na pondelkovom brífingu o tom informovala Finančná správa SR.







"Celý prípad sa začal v júni tohto roka, keď Kriminálny úrad finančnej správy podal Colnému úradu Bratislava informáciu o tom, že v bratislavskom regióne sa nachádza sklad parfumov, kde vzniklo podozrenie na porušovanie práv duševného vlastníctva," uviedol prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Príslušníci Colného úradu Bratislava v priestore našli viac ako 17.000 falzifikátov parfumov.



Finančná správa poukázala na to, že vďaka záchytu zabránila možným daňovým únikom pre štátny rozpočet a tiež prispela k ochrane spotrebiteľov, keďže falzifikáty tovarov pre nich môžu predstavovať aj zdravotnú hrozbu.







Zaistený tovar zostáva naďalej v rukách finančnej správy, a to aj napriek tomu, že spoločnosť, ktorej bol tovar zaistený, požadovala jeho vrátenie a vyjadrila nesúhlas s jeho zničením. Dôvodom sú žaloby, ktoré podali držitelia práv duševného vlastníctva. Parfumy tak zostanú v colných skladoch až do právoplatného ukončenia súdnych sporov.