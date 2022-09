Financovanie kancelárií pre obete je zabezpečené do konca roka 2023

Bratislava 4. septembra (TASR) - Financovanie informačných kancelárií pre obete trestných činov z eurofondov je zabezpečené do konca roka 2023. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



V prípade schválenia novely zákona o prevencii kriminality na vláde a v parlamente by sa mohli kancelárie začleniť do stálej organizačnej štruktúry MV SR. Pôvodný návrh predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní rátal s účinnosťou od augusta, nestihol však prejsť legislatívnym procesom. Rezort vnútra aktuálne plánuje predložiť novelu na rokovanie vlády v septembri.



Národný projekt pokryje financovanie kancelárií do konca roka 2023. "Následná udržateľnosť vybudovaných a fungujúcich informačných kancelárií vyplýva priamo zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a nie je priamo viazaná na prijatie legislatívnej úpravy," vysvetlil rezort.



Ako doplnilo ministerstvo, cieľom novely zákona je v súlade s programovým vyhlásením vlády pokračovať v rozširovaní pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v oblasti zlepšenia ochrany, podpory a pomoci nielen obetiam kriminality, ale aj obetiam inej protispoločenskej činnosti.



Na Slovensku funguje celkovo osem informačných kancelárií. Sídlia na okresných úradoch v sídlach krajov. Pomoc ponúkajú aj na ôsmich detašovaných pracoviskách. Kancelárie poskytujú psychologické a sociálne poradenstvo, ale aj právnu podporu a usmernenia.



Informačné kancelárie pre obete trestných činov vznikli v rámci národného projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.