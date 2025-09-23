< sekcia Slovensko
Financovanie projektu nemocnice v Bojniciach nie je ohrozené
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Financovanie projektu rekonštrukcie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach z plánu obnovy podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR nie je ohrozené. Uviedlo to v reakcii na vyjadrenia opozičného Hnutia Slovensko, ktoré poukázalo na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), že vo verejnom obstarávaní na časť projektu došlo k viacerým porušením zákona. Rezort tvrdí, že v rámci projektu boli preverené a vyhodnotené aj zistenia ÚVO a nie sú v rozpore s nastavenými podmienkami plánu obnovy.
Exminister zdravotníctva a opozičný poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) kritizuje zaradenie rekonštrukcie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach do plánu obnovy. Tvrdí, že čerpanie financií môže byť ohrozené, pretože pri verejnom obstarávaní na projekt výstavby nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie došlo k viacerým porušeniam zákona.
