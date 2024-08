Bratislava 29. augusta (TASR) - Na Slovensku finišujú prípravy na víkendovú slávnosť blahorečenia Jána Havlíka. Organizátori očakávajú, že do Bratislavy a do Šaštína-Strážov v okrese Senica prídu tisíce pútnikov zo Slovenska i zahraničia. Hlavná slávnosť spojená s vyhlásením Jána Havlíka za blahoslaveného bude v sobotu 31. augusta v areáli Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach. TASR o tom informoval komunikačný tím slávnosti blahorečenia.



Obrad blahorečenia vykoná legát pápeža Františka, kardinál Marcello Semeraro. Dekrét o mučeníctve Jána Havlíka schválil pápež František v decembri 2023. Schváleniu predchádzala diecézna a rímska fáza procesu blahorečenia.



Ostatky Jána Havlíka budú uložené v relikviári v tvare bronzového diamantu. Relikvie budúceho blahoslaveného vystavia verejnosti prvý raz počas sobotnej slávnosti. "Slovenská pošta vydá pri príležitosti blahorečenia Jána Havlíka poštový lístok a príležitostnú poštovú pečiatku. Lístok a pečiatka vznikli z iniciatívy Spoločenstva svätého Gabriela," priblížil komunikačný tím slávnosti.



Počas soboty je potrebné v Šaštíne-Strážach rátať s dopravnými obmedzeniami. Pre autá bude areál až na výnimky uzatvorený. Pripravené sú záchytné parkoviská. Na slávnosť sa bude dať využiť aj priamy vlakový spoj z Trnavy. V areáli sa budú nachádzať tri hlavné sektory a špeciálne sektory pre kňazov či rehoľníkov. Pripravené budú aj dve veľkoplošné obrazovky.



Organizátori upozorňujú na zákaz prinášať akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť. Platí to aj pre zástavy, transparenty či tlačoviny. Zakázaná je tiež propagácia hnutí, inštitúcií a politických strán. Verejnosti je k dispozícii infolinka (0918 128 613), na ktorej členovia tímu poskytujú informácie o podujatí.



Ján Havlík zomrel 27. decembra 1965 na následky psychickej a fyzickej tyranie vo väzení. Odsúdili ho na desať rokov väzenia za vlastizradu, trest mu potom sprísnili o jeden rok za misijnú službu medzi spoluväzňami. Pracoval v Jáchymovských uránových baniach, potom bol väznený v Ruzyni, kde sa stal terčom psychického týrania. Po odpykaní trestu ho s vážne podlomeným zdravím prepustili v októbri 1962 na slobodu.