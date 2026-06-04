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Fínska Patria dokončila dodávku obrnených sanitných vozidiel pre SR
Fínska zbrojovka uviedla, že transfer technológií je kľúčovou súčasťou jej obchodného modelu, v rámci ktorého sa know-how v oblasti výroby obrnených vozidiel odovzdáva miestnym partnerom.
Autor TASR
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Helsinki/Bratislava 4. júna (TASR) - Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku obrnených sanitných vozidiel Patria AMV XP 8x8 určených pre Slovensko. Posledné vozidlá odovzdali minulý týždeň v obci Lieskovec pri Zvolene. Celkovo desať sanitných vozidiel je súčasťou komplexnej medzivládnej dohody, ktorú v roku 2022 podpísali vláda SR, vláda Fínska a spoločnosť Patria s cieľom zabezpečiť pre Slovensko 76 obrnených kolesových vozidiel, z nich 60 určených pre pechotu, 10 sanitných vozidiel a 6 veliteľských vozidiel. Vo štvrtok o tom v tlačovej správe informovala spoločnosť Patria, píše TASR.
„Dokončenie dodávok sanitných vozidiel predstavuje dôležitý míľnik v našej spolupráci. Tento projekt podporuje rozvoj moderných mobilných a obranných schopností a zároveň napomáha transferu technológií a know-how na Slovensko, posilňuje miestne priemyselné kapacity, bezpečnosť dodávok a dlhodobú pripravenosť,“ uviedol Jussi Järvinen, výkonný viceprezident divízie Protected Mobility spoločnosti Patria. Slovensku sa zároveň poďakoval za vynikajúcu spoluprácu.
Fínska zbrojovka uviedla, že transfer technológií je kľúčovou súčasťou jej obchodného modelu, v rámci ktorého sa know-how v oblasti výroby obrnených vozidiel odovzdáva miestnym partnerom. „Zvyšuje to istotu dodávok, posilňuje domáci priemysel na Slovensku a prináša strategickú konkurenčnú výhodu. Patria AMV XP 8x8 je špičkové, moderné, modulárne a robustné obrnené vozidlo, ktoré ponúka vynikajúcu palebnú silu, ochranu a mobilitu,“ tvrdí spoločnosť Patria.
„Dokončenie dodávok sanitných vozidiel predstavuje dôležitý míľnik v našej spolupráci. Tento projekt podporuje rozvoj moderných mobilných a obranných schopností a zároveň napomáha transferu technológií a know-how na Slovensko, posilňuje miestne priemyselné kapacity, bezpečnosť dodávok a dlhodobú pripravenosť,“ uviedol Jussi Järvinen, výkonný viceprezident divízie Protected Mobility spoločnosti Patria. Slovensku sa zároveň poďakoval za vynikajúcu spoluprácu.
Fínska zbrojovka uviedla, že transfer technológií je kľúčovou súčasťou jej obchodného modelu, v rámci ktorého sa know-how v oblasti výroby obrnených vozidiel odovzdáva miestnym partnerom. „Zvyšuje to istotu dodávok, posilňuje domáci priemysel na Slovensku a prináša strategickú konkurenčnú výhodu. Patria AMV XP 8x8 je špičkové, moderné, modulárne a robustné obrnené vozidlo, ktoré ponúka vynikajúcu palebnú silu, ochranu a mobilitu,“ tvrdí spoločnosť Patria.