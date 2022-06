Fínsko oznámilo, že Turecko podporí vstup Fínska a Švédska do NATO

Madrid 28. júna (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö v utorok povedal, že Turecko podporí vstup Fínska a Švédska do NATO. K prelomu v tejto otázke, a teda stiahnutiu námietok zo strany Turecka, podľa jeho slov došlo po tom, ako zmienené tri krajiny v utorok v Madride podpísali spoločné memorandum týkajúce sa vzájomnej spolupráce voči bezpečnostným hrozbám, informuje agentúra Reuters.



Správu medzičasom potvrdila aj kancelária tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Uviedla, že Turecko ešte pred súhlasom s podporou vstupu týchto krajín do Severoatlantickej aliancie od nich získalo "všetko, čo chcelo".



"Turecko dosiahlo významné zisky v boji proti teroristickým organizáciám... Turecko dostalo to, čo chcelo," uviedla kancelária.



Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg bezprostredne po týchto správach oznámil, že lídri NATO v stredu na madridskom summite oficiálne pozvú do Aliancie Fínsko aj Švédsko.



"S potešením oznamujem, že v tejto chvíli máme dohodu, ktorá pripravuje pôdu na vstup Fínska a Švédska do NATO. Turecko, Fínsko a Švédsko podpísali memorandum, ktoré rieši obavy Turecka vrátane tých ohľadne vývozu zbraní a boja proti terorizmu," povedal v utorok Stoltenberg v reakcii na prelomové rokovanie tejto trojice krajín v Madride.



Turecko dosiaľ blokovalo proces vstupu uvedených severských štátov do NATO. Turecký prezident totiž tvrdil, že Fínsko aj Švédsko poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a tiež stúpencom exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý podľa Ankary stojí za neúspešným pokusom o prevrat v Turecku z roku 2016.