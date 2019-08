Firmy akceptujú preukaz ISIC ako náhradu potvrdenia o návšteve školy

Zo štatistík CKM SYTS vyplýva, že počet poskytnutých zliav po online overení platnosti preukazu sa v prvom polroku medziročne zvýšil o viac ako 300 percent.

Bratislava 19. augusta (TASR) – Platný študentský preukaz ISIC (International Student Identity Card) čoraz viac spoločností akceptuje ako plnohodnotnú náhradu potvrdenia o návšteve školy. Ide o partnerské spoločnosti združenia CKM SYTS, ktoré vydáva na Slovensku preukazy ISIC, učiteľské ITIC (International Teacher Identity Card) a European Youth Card EURO<26>

V súvislosti s rýchlym overením štatútu študenta, a teda platnosti jeho preukazu, združenie zaznamenalo nárast poskytovateľov zliav, ktorí túto informáciu získavajú online. Uviedol pre TASR obchodný riaditeľ združenia CKM SYTS Vladimír Jedlička.



"V súčasnosti overuje platnosť preukazov online 69 partnerov, čo predstavuje elektronickú kontrolu platnosti na niekoľkých stovkách miest na Slovensku. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o 44 percent. V internetových obchodoch je to bežné už viac ako desať rokov. U obchodníkov v kamenných prevádzkach overenie závisí aj od zariadení, čítačiek, ktoré používajú," pokračoval Jedlička.



Všetky preukazy ISIC, ITIC, EURO

Zo štatistík CKM SYTS vyplýva, že počet poskytnutých zliav po online overení platnosti preukazu sa v prvom polroku medziročne zvýšil o viac ako 300 percent. "Najvyužívanejšími zľavami s elektronickou kontrolou platnosti boli v tomto roku zľavy na elektronický tovar, špeciálny paušál u mobilného operátora a poistenie. Takáto rozsiahla spolupráca s poskytovateľmi zliav na základe online overenia platnosti preukazov zaraďuje Slovensko na špičku krajín združených v rámci ISIC Asociácie, do ktorej patrí viac ako 130 krajín," priblížil Jedlička.