Firmy môžu okrem zamestnancov testovať aj rodinných príslušníkov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Veľké firmy zapojené do plošného testovania na ochorenie COVID-19 môžu už od piatka testovať okrem svojich zamestnancov aj ich rodinných príslušníkov. Odbremeňujú tak ostatné odberné miesta. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková s tým, že sa to týka do 20 firiem.



"Tieto firmy majú pridelené presné počty testov a certifikátov podľa toho, koľko indikovali, že majú kapacitu otestovať," vysvetlila hovorkyňa.



Firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 4000 ľudí, sa mohli prihlásiť a otestovať zamestnancov vo vlastnej réžii. Štát im poskytol antigénové testy, registračné formuláre, certifikáty a príslušníka Ozbrojených síl (OS) SR, ktorý má na priebeh testovania dohliadať. Rovnaké podmienky platili aj pre skupiny firiem, ktoré v jednom areáli vedeli zriadiť spoločné odberné miesto s účasťou aspoň 4000 zamestnancov.