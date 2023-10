Firmy obranného priemyslu sa môžu uchádzať o financie z EÚ na muníciu

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovenské firmy obranného priemyslu sa môžu uchádzať o európske prostriedky na podporu výroby delostreleckej munície či rakiet. Európska komisia v stredu zverejnila výzvy na pridelenie grantov v rámci nástroja na podporu výroby munície (Act in Support of Ammunition Production - ASAP). Zapojiť sa môžu firmy v krajinách Európskej únie (EÚ) a Nórska. Prerozdelených bude celkovo 470 miliónov eur. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



"Alokovanými prostriedkami Únia podporí konkrétne výrobu delostreleckej munície, pozemných rakiet a ich súčastí. Šancu získať finančné stimuly budú mať subjekty zo všetkých členských krajín vrátane tých zo Slovenska. Som presvedčený, že náš domáci obranný priemysel má na to nielen odborný, ale aj výrobný potenciál," uviedol minister obrany Martin Sklenár. Ako vysvetlil, iniciatíva je tretím pilierom spoločného úsilia spolu s európskymi partnermi urýchlene dodať Ukrajine milión kusov munície.



Slovenské zbrojárske spoločnosti majú podľa ministra príležitosť získať významnú podporu z EÚ na investície do zvyšovania svojich výrobných kapacít pre doplnenie skladových zásob, ako aj pre potreby Ukrajiny. Ako vysvetľuje rezort, pôjde o investície na niekoľko rokov dopredu, počas ktorých sa očakáva zvýšený dopyt po výrobkoch obranného priemyslu. V prípade zapojenia slovenských obranných podnikov to bude tiež znamenať zvýšenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti na Slovensku.



Priemyselné subjekty obranného priemyslu môžu podávať svoje návrhy projektov od 18. októbra do 13. decembra. Európska komisia ich zhodnotí do februára 2024. Podpis grantových zmlúv sa očakáva v apríli 2024.