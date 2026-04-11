Firmy prichádzajú o kandidátov pre slabú spätnú väzbu
Dlhé výberové konania pritom znižujú nielen šancu na prijatie ponuky, ale aj jej reálne naplnenie.
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Firmy na Slovensku prichádzajú o uchádzačov aj pre pomalú alebo žiadnu spätnú väzbu. V situácii, keď je na trhu viac než 122.000 voľných pracovných miest, môže podľa odborníkov rozhodnúť aj niekoľkodňové meškanie odpovede. Vyplýva to z dát personálnej agentúry Grafton Recruitment.
Analýza na vzorke viac ako 32.000 výberových konaní ukázala, že rýchlosť je kľúčová. „Ak kandidát dostane ponuku do siedmich dní od posledného kola pohovoru, v 82 % prípadov ju prijme. Pri čakaní dlhšom než desať dní však výrazne rastie riziko odmietnutia,“ uviedla marketingová riaditeľka Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.
Dlhé výberové konania pritom znižujú nielen šancu na prijatie ponuky, ale aj jej reálne naplnenie. V prípadoch, keď kandidáti ponuku síce prijali, no napokon nenastúpili, trval nábor v priemere až 27 dní. „Zdĺhavý proces je jedným z dôvodov, prečo zamestnávatelia nedokážu obsadiť voľné miesta. Na slovenskom trhu pritom nie je výnimkou, že uchádzači čakajú na vyjadrenie týždne alebo ho nedostanú vôbec,“ upozornila Kouba.
Problémom pritom nie je len dĺžka výberu, ale aj kvalita komunikácie. Podľa ankety medzi uchádzačmi viac ako polovica z nich nedostane po pohovore žiadnu odpoveď. Len jedno percento opýtaných považuje spätnú väzbu za konkrétnu a užitočnú.
Slabá komunikácia má podľa agentúry aj ďalšie dôsledky. Predlžuje obsadzovanie miest, zvyšuje náklady a poškodzuje povesť firmy. „Slabá spätná väzba nie je len nedostatkom firemnej kultúry, ale priamou prekážkou úspešného náboru,“ zdôraznila Kouba. Odborníčka upozorňuje, že v dnešných podmienkach už nestačí ponúknuť len dobrý plat. Rozhoduje aj schopnosť firmy reagovať rýchlo a jasne.
Analýza na vzorke viac ako 32.000 výberových konaní ukázala, že rýchlosť je kľúčová. „Ak kandidát dostane ponuku do siedmich dní od posledného kola pohovoru, v 82 % prípadov ju prijme. Pri čakaní dlhšom než desať dní však výrazne rastie riziko odmietnutia,“ uviedla marketingová riaditeľka Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.
Dlhé výberové konania pritom znižujú nielen šancu na prijatie ponuky, ale aj jej reálne naplnenie. V prípadoch, keď kandidáti ponuku síce prijali, no napokon nenastúpili, trval nábor v priemere až 27 dní. „Zdĺhavý proces je jedným z dôvodov, prečo zamestnávatelia nedokážu obsadiť voľné miesta. Na slovenskom trhu pritom nie je výnimkou, že uchádzači čakajú na vyjadrenie týždne alebo ho nedostanú vôbec,“ upozornila Kouba.
Problémom pritom nie je len dĺžka výberu, ale aj kvalita komunikácie. Podľa ankety medzi uchádzačmi viac ako polovica z nich nedostane po pohovore žiadnu odpoveď. Len jedno percento opýtaných považuje spätnú väzbu za konkrétnu a užitočnú.
Slabá komunikácia má podľa agentúry aj ďalšie dôsledky. Predlžuje obsadzovanie miest, zvyšuje náklady a poškodzuje povesť firmy. „Slabá spätná väzba nie je len nedostatkom firemnej kultúry, ale priamou prekážkou úspešného náboru,“ zdôraznila Kouba. Odborníčka upozorňuje, že v dnešných podmienkach už nestačí ponúknuť len dobrý plat. Rozhoduje aj schopnosť firmy reagovať rýchlo a jasne.