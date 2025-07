Flašíková: Na to, čo sme si predsavzali, máme dosť redaktorov

Bratislava 29. júla (TASR) – Na naplnenie plánovaných projektov v spravodajstve je v Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) dostatok redaktorov, hoci fluktuácia v spravodajských tímoch je realitou. Na utorkovom zasadnutí Rady STVR to uviedla generálna riaditeľka telerozhlasu Martina Flašíková.



Na situáciu a počet redaktorov sa jej pýtala členka rady Eva Koprena v súvislosti s predloženou koncepciou riadenia a rozvoja STVR a jej programovej služby. „Ľudia odchádzajú, ale i prichádzajú,“ okomentovala aktuálny personálny stav v spravodajstve STVR generálna riaditeľka. „Na to, aby sme pokryli to, čo sme si v spravodajstve predsavzali, máme dosť redaktorov,“ uistila. Dodala, že ambíciou nie je za každú cenu navyšovať personálny stav, ale najmä zefektívniť procesy v spravodajstve. „Dať pocítiť aj tým, ktorí nie sú na rozhodovacích postoch, že sú dôležití. Aby boli motivovaní a nebáli sa prichádzať a otvárať nové témy,“ dodala Flašíková. Potvrdila zároveň, že vo vysielaní spravodajskej programovej služby :24 sa od septembra objavia dva nové publicistické formáty.



Rovnako avizovala prípravu novej detskej edukatívnej relácie i uvedenie dvoch nových seriálov od budúceho roka – Dotyk života a Vraždy v dolinách. Flašíková sa nevzdáva ani ambície vytvoriť nový denný seriál, tak ako to prezentovala vo svojom kandidátskom projekte pri voľbe nového šéfa STVR. „Vznik takéhoto seriálu si však vyžaduje aspoň rok vývoja. Bude záležať na možnostiach rozpočtu, či si budeme môcť dovoliť scenáristický tím, ktorý by na vývoji seriálu pracoval,“ upozornila s tým, že v tomto prípade bude nevyhnutné hľadať externých spolupracovníkov.



Podrobnosti v koncepcii rozoberala rada v rámci neverejného zasadnutia, predsedajúci člen rady Lukáš Machala odôvodnil tento krok tým, že sa bude rokovať aj o bodoch a témach, ktoré sú predmetom konkurenčného boja. „Samozrejme, vedenie STVR bude informovať verejnosť o veciach, ktoré môžu v rámci koncepcie komunikovať,“ dodal.



Na začiatku utorkového zasadnutia si členovia rady pripomenuli minútou ticha pamiatku zosnulého bývalého predsedu rady Jozefa Krošláka. Jeho kompetencie vrátane vedenia zasadnutí dočasne prebral Machala ako podpredseda rady.