Najvyšší súd zrušil rozsudok v kauze Kuciak

Bratislava 15. júna (TASR) – Najvyšší súd SR v utorok zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo septembra 2020, ktorým boli v kauze Kuciak spod obžaloby oslobodení Marian K. a Alena Zs. Vec vrátil späť na ŠTS. Zároveň uznal obžalovaného Tomáša Szabóa za vinného v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára.



"Vec obžalovaných Mariana K. a Aleny Zs. sa vracia súdu prvého stupňa, aby v potrebnom rozsahu opäť prejednal a rozhodol,“ uviedol v rozhodnutí predseda senátu NS SR Peter Paluda.



ŠTS podľa Paludu rozhodol o oslobodení Mariana K. a Aleny Zs. predčasne. "Nevysporiadal sa so všetkými okolnosťami, neodôvodnil zrozumiteľne rozhodnutie, nevykonal všetky dôkazy. Dôkazy, ktoré vykonal, hodnotil podľa NS SR izolovane, "z čoho vyplynul nesprávny právny záver rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku"." Dodal, že súd hodnotil dôkazy, ktoré nevykonal.



Ako tvrdí, v spise sú obsiahnuté dôkazy, na ktoré poukázal prokurátor a splnomocnenci. "Napríklad výhražné správy M. K. na Kuciaka. Ide o správu medzi M. K. a Miroslavom Konôpkom, komunikácia medzi M. K. a Jaroslavom H. a iné," uviedol predseda senátu.



"Ak by ŠTS chronologicky vyhodnotil dôkazy, zrejme by nedospel k zhodnému záveru s výrokom, aký urobil,“ podotkol s tým, že ŠTS niektoré dôkazy hodnotil v rozpore s elementárnou logikou.



Odvolania rodičov novinára Jána Kuciaka vo veci nemajetkovej ujmy NS SR zamietol. Tí dokopy žiadali od Szabóa jeden milión eur. Sumu 70.000 eur pre každého z rodičov novinára NS SR považuje za primeranú. Paluda dodal, že toto rozhodnutie im nebráni vo vymáhaní škody v civilnom procese.



NS SR hodnotí dešifrovanie komunikácie Threema ako zákonne získaný dôkaz. "Obsah tohto dôkazu bol hodnotený spôsobom, ktorý nezodpovedá požiadavkám Trestného poriadku, pretože jednotlivé časti komunikácie medzi obžalovanými boli prvostupňovým súdom povytrhávané," podotkol.



NS SR vrátil ŠTS späť aj prípad nedovoleného ozbrojovania Mariana K. Súd konštatoval, že Marianovi K. by mal byť uložený súhrnný trest. "Vzhľadom na to, že toto pochybenie nemohol odvolací súd v celistvosti napraviť, pričom nie je jasné, ako rozhodne súd po vrátení prvému stupňu, bolo by takéto rozhodnutie predčasné," zdôvodnil.



Prečo NS SR nevyhovel návrhu prokurátora, aby sa po vrátení veci na ŠTS ňou zaoberal nový senát. "Odvolací súd nezistil dôvody, ktoré by preukazovali, že prvostupňový súd bol ovplyvnený pri svojom rozhodovaní. Konal tak, ako prvostupňové súdy konajú. Nebol zistený zámer, alebo úmysel ovplyvniť alebo zmariť dôkaznú situáciu," skonštatoval Paluda.



Najvyšší súd SR v utorok rozhodoval o odvolaniach v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Senát 2T v zložení Peter Paluda, Dana Wänkeová a Ivetta Macejková sa zaoberal odvolaniami prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, Szabóa či poškodených, respektíve ich splnomocnencov voči rozsudku ŠTS zo septembra 2020. ŠTS vtedy oslobodil spod obžaloby Mariana K. a Alenu Zs. Szabóa uznal za vinného, a to aj v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára, a odsúdil ho na 25-ročný trest odňatia slobody.