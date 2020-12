Núdzový stav bude možné predlžovať, poslanci schválili novelu zákona

Bratislava 28. decembra (TASR) – Vláda bude môcť vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, najviac o 40 dní. Schváliť to však bude musieť Národná rada SR. Vyplýva to z novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorú v pondelok schválili poslanci NR SR.



Parlament o nej rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Za odsúhlasenie novely bolo 91 z 94 prítomných poslancov. Proti bol jeden poslanec, jeden sa zdržal a jeden nehlasoval.



Vládny kabinet zdôvodnil novelizáciu poznatkami z praxe. Hovorí, že nemožno objektívne vyriešiť situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu počas núdzového stavu, ktorý podľa doteraz platného zákona mohol trvať najviac 90 dní.



Opakované predĺženie núdzového stavu bude po novom musieť odobriť parlament, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť ústavná poistka v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu.



Ustanoviť sa majú tiež obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v súvislosti so vznikom pandémie.



Okrem iného sa upravia obmedzenia nedotknuteľnosti osoby, jej súkromia a obmedzenia slobody pohybu a pobytu. Vo väčšej miere majú zodpovedať potrebám prijímať efektívne opatrenia znižujúce pohyb obyvateľstva, a tým spomaliť šírenie infekčnej choroby v štádiu pred vznikom pandémie alebo v priebehu jej šírenia.



Plénum v pondelok schválilo aj pozmeňujúci návrh Miloša Svrčeka (Sme rodina). Po novom tak bude možné uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase núdzového stavu. Argumentuje tým, že v čase pandémie sa ukázala potreba zabezpečiť adekvátnu pomoc klientom v zariadeniach sociálnych služieb či klientom krízovej intervencie, domácej opatrovateľskej služby a podobne.



V Zbierke zákonov sa bude po novom zverejňovať aj uznesenie NR SR o retihabícii predĺženia núdzového stavu alebo jeho opätovného vyhlásenia.



Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Milana Vetráka (OĽANO). Po novom bude v zákone explicitne zakotvené, že núdzový stav možno vyhlásiť aj na celom území SR. Vetrák hovorí, že doteraz to nebolo jasné a nezhodovali sa na tom ani všetci odborníci.



Poslanci v súvislosti s novelou ústavného zákona o bezpečnosti štátu v pondelok schválili aj novelu zákona o Ústavnom súde SR. Rovnako o nej rokovali zrýchlene. Cieľom novely je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR.



Novelu poslanci odsúhlasil po tom, ako hlasovanie dvakrát preložili. Dôvodom bol nedostatok poslancov vládnej koalície pre karanténu. Na odsúhlasenie ústavnej novely totiž treba 90 hlasov poslancov. Dostatok poslancov koalícia nazbierala po tom, ako hlavný hygienik SR udelil výnimku poslancom NR SR, ministrom či prezidentke SR pracovať aj v prípade, ak sú pozitívni na ochorenie COVID-19.



Splnené museli byť viaceré podmienky. V pléne NR SR boli pozitívni poslanci aj poslanci z karantén oddelení fóliou, zabezpečené mali respirátory a samostatný vchod.