Od soboty bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania

Bratislava 16. decembra (TASR) - Od soboty 19. decembra od 5.00 h bude na Slovensku zákaz vychádzania. Platiť budú aj výnimky, napríklad na návštevu najbližšej rodiny. Od tohto dňa sa začne na Slovensku aj tzv. lockdown. Zavrú sa všetky obchody s výnimkou tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných potrieb. V stredu to oznámili minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) a vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina).



Minister Krajčí označil epidemiologickú situáciu na Slovensku za mimoriadne vážnu. Vyzval preto, aby sa počas zákazu vychádzania stretli maximálne dve domácnosti a nedochádzalo k ďalším stretnutiam. "Ide o akési vytvorenie bubliny," povedal Holý. Cestovanie obmedzené nebude, vláda však vyzýva, aby ho ľudia zvážili.



Zo zákazu vychádzania bude platiť viacero výnimiek. Sú nimi okrem iných aj výnimka cesty za rodinou, do práce, ale aj na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, nákup pohonných hmôt či cesta na poštu a výdajné miesto internetových a iných obchodov.



